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電機機械族群領攻！台股早盤漲近百點　台積電無力小跌2元

記者鄭妤安／台北報導

▲台北股市今（23）日以22170.94點開出，早盤上漲近百點，最高漲至22255.28元。權值王台積電無力，小跌2元至971元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（23）日以22170.94點開出，早盤上漲近百點，最高漲至22255.28元。權值王台積電無力，小跌2元至971元。（圖／NOWnews資料照）
台北股市今（23）日以22170.94點開出，早盤上漲近百點，最高漲至22255.28元。權值王台積電無力，小跌2元至971元，其餘權值電子股股如鴻海、廣達小幅度上揚，上漲0.5元至2元，晶圓二哥聯電則微跌0.2元。

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美國股市週五收盤時，主要指數漲跌互現，表現趨於平淡，僅道瓊收紅，費城半導體指數下跌1.3%。4大科技巨頭除了蘋果收黑外，其餘皆上漲近1%；台積電ADR挫低2.14美元至174.08美元，跌幅約1%。

觀察各大類股走勢，電機機械族群早盤漲逾1.2%，電器電纜約1%左右，鋼鐵、電腦周邊、光電、航運、綠能等等族群漲幅約在1%內。

今日早盤直衝漲停板的個股包含，新零售、保勝光學，成信實業、聯亞、達輝、永邑、晶宏、雙邦、宏易。打入跌停版的個股則有新潤、瑞築、花王、富旺、M31、郡都開發、欣巴巴、福裕、華友聯、南仁湖。

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