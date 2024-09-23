影／拜登閉門會議未關麥罵中國　分析：恐破壞四方峰會的外交努力

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美國總統拜登（Joe Biden）在家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington），主持任內最後一次「四方安全對話」（QUAD）峰會，但在閉門會議時，因為沒關麥克風，導致他一番批評中國在台灣海峽等地區「頻頻試探」的言論被錄下並披露。有外媒分析指，這恐怕不利於QUAD的外交努力，畢竟該峰會舉行前，與會方都堅稱不是針對中國，也避免在聲明中直接點名北京。根據《法新社》報導，拜登上週末與印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行會晤。在一場不開放媒體參與的閉門會議中，拜登告訴在場領袖：「中國繼續表現出咄咄逼人的態度，在整個地區測試我們，在南海、東海、南亞和台灣海峽都是如此。」拜登還說，他們相信習近平正試圖將重點放在國內經濟挑戰上，並盡量減少中國外交關係的動盪，而且在他看來，習也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。分析認為，拜登的這席話，可能會破壞QUAD與會國在峰會期間謹慎的外交努力，因為它們堅稱聯合起來的目標，並不只是為了制衡中國，也避免在峰會後的聯合聲明裡，直接提及中國。儘管他們表達了對區域緊張局勢的擔憂，嚴正關切東海、南海的狀況，也譴責在南海發生的「脅迫性和恐嚇性行動」，但沒有點名是由誰發起。報導提到，拜登因為年齡和心智、身體健康爭議，於7月宣布退出美國總統大選，此次的QUAD告別峰會充滿個人色彩。拜登堅稱無論11月大選的結果如何，四方機制都將繼續存在。