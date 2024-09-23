命理師簡少年遭爆翻車！烘爐地氣炸報警：是詐騙　完整過程懶人包

命理大師簡少年（簡子復）近年來闖出名號，不僅跟許多大咖的YouTuber合作，也上遍各大節目，同時有自己的YouTube頻道，超過32萬人訂閱，是不折不扣的網紅命理師。不過，最近簡少年卻傳出翻車事件，因為幫忙宣傳一間名為「烘爐地文創公司」做公益的活動，沒想到卻捲入詐騙爭議，被正港「烘爐地」截圖發文，甚至廟方已經報警提告，讓許多網友超傻眼。到底怎麼回事？《NOWnews》整理整件事情的來龍去脈帶您一文看懂。
簡少年到底是誰？命理背景起底
簡少年出生在台北，本名簡子復，現年36歲，他在15歲時就開始學習紫微斗數、風水、面相學、姓名學等，20歲拜入台灣著名紫微斗數占驗派們進修，隨後還創立了「桃桃喜科技新創公司」，是一個以傳統文化結合桃花運勢占卜為特色的網站，瀏覽人數已經不計其數，而簡少年服務過的用戶以及課程學生更是遍及世界各地，隨著網路新媒體越趨發展，簡少年也成為新一代網紅命理大師。
簡少年遭爆人設翻車！事件起因是什麼？
簡少年被瘋傳人設翻車，到底發生什麼事？事件起因在於9月3日簡少年接到一家名為「烘爐地文創公司」的宣傳文案，主要是在推廣該公司與「財團法人中華民國微光社會福利協會」所合作的一檔公益活動，內容大致上就是透過支持購買使用身心障礙者親手製作的金紙製品，讓「烘爐地文創公司」代替民眾向烘爐地土地公祈求保佑，並且還能為身障家庭帶來收入。
這看似沒有問題的公益活動，卻引爆了「詐騙爭議」，最大關鍵就在於簡少年將活動拍成影片後，文案上的「烘爐地文創公司」卻只寫了「烘爐地」，但事實上，烘爐地並沒有其他的分支單位，該文創公司也剛好同名「烘爐地」，許多信徒看到「烘爐地」三個字花了錢支持公益活動後，才發現兩邊人馬根本是毫無關係。
烘爐地廟方截圖發文！氣炸報警：這是詐騙
結果在簡少年影片發出10天後，也就是9月13日，烘爐地截圖簡少年IG的宣傳影片，並直接在臉書上寫下「請各位信徒小心勿上當，這是詐騙！已報警！」烘爐地廟方進一步解釋，簡少年與該「烘爐地文創公司」合作宣傳的活動跟「烘爐地」沒有任何關係，烘爐地就只有「管理委員會，沒有分支機構。」
烘爐地也提到「有假借名義的銷售行為，當然是實質詐財，信仰並不是買賣，不能利用交易，本宮每年都有規劃預算代替廣大信眾所捐之財，物捐助弱勢扶貧，並與政府機關協同辦理，以免善心被不法侵占，而絕對不利用慈善信仰之名進行商業行為，所以所謂與烘爐地合作等網路訊息皆非事實，目前已經報警，請勿混淆視聽。」
烘爐地文創公司發聲明回應！中間接洽遭疑失誤
而隨著事件在網路上發現，烘爐地文創公司也發出聲明表示「本公司是合法登記的文創公司，創業至今每年已經多次執行烘爐地線上點燈及代拜的服務，並且提供相關收據與證明給參與的信眾，目的是希望讓不方便到場的信眾，也能夠一同受到烘爐地土地公得庇佑，善款以及物資也都捐贈至配合的社福機構，並且開證明及拍照存證，絕無詐騙一事。」
簡單來說，「烘爐地文創公司」的最主要工作就是以代拜做公益為經營模式，本體只是以烘爐地的業務性質來幫民眾操辦大小事，但實際上他並不是正港烘爐地廟方的分支機構，許多網友看完之後也能理解這層關係，但也質疑，既然請簡少年幫忙宣傳，為何文案上名目寫著與「烘爐地攜手合作」，公司會給過並上架，明明兩者是不同的東西，會讓烘爐地認為是打著廟方名義在賣東西，甚至信眾產生疑慮也非常的合情合理。
簡少年捲入詐騙風波！沈寂10天終於回應
在烘爐地廟方發文10天之後，簡少年團隊終於在22日晚間在臉書發文回應表示「少年團隊合作此項計畫宣傳前，曾確認『烘爐地文創』多次執行烘爐地代拜活動，未產生授權爭議，而手手公益亦確實多次執行社福團體的支持行動，所以基於信賴而答應此邀約。」
簡少年團隊提到「對於相關疑義，先前考量簡少年僅為此專案的宣傳協力之一，非此專案的主辦單位，在尊重與等待主辦方的協商下，所以未在第一時間說明，還請大家理解，雖然本活動的初衷是善意的，但若您對已支持的善款有疑慮，可聯繫手手公益平台或微光社福粉專，兩個單位皆承諾無條件退款，並協助後續處理，請大家安心。」
《NOWnews》記者也實際查詢該網站商品的瀏覽頁面，目前贊助該專案的人數已經有7153人，金額超過1600萬，而留言數已經突破205則，許多本來已經購買代補財庫的信眾，都因為這次事件，紛紛留言「對專案有疑慮，請協助取消及退款，謝謝。」話題還是持續延燒中。
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簡少年出生在台北，本名簡子復，現年36歲，他在15歲時就開始學習紫微斗數、風水、面相學、姓名學等，20歲拜入台灣著名紫微斗數占驗派們進修，隨後還創立了「桃桃喜科技新創公司」，是一個以傳統文化結合桃花運勢占卜為特色的網站，瀏覽人數已經不計其數，而簡少年服務過的用戶以及課程學生更是遍及世界各地，隨著網路新媒體越趨發展，簡少年也成為新一代網紅命理大師。
簡少年遭爆人設翻車！事件起因是什麼？
簡少年被瘋傳人設翻車，到底發生什麼事？事件起因在於9月3日簡少年接到一家名為「烘爐地文創公司」的宣傳文案，主要是在推廣該公司與「財團法人中華民國微光社會福利協會」所合作的一檔公益活動，內容大致上就是透過支持購買使用身心障礙者親手製作的金紙製品，讓「烘爐地文創公司」代替民眾向烘爐地土地公祈求保佑，並且還能為身障家庭帶來收入。
這看似沒有問題的公益活動，卻引爆了「詐騙爭議」，最大關鍵就在於簡少年將活動拍成影片後，文案上的「烘爐地文創公司」卻只寫了「烘爐地」，但事實上，烘爐地並沒有其他的分支單位，該文創公司也剛好同名「烘爐地」，許多信徒看到「烘爐地」三個字花了錢支持公益活動後，才發現兩邊人馬根本是毫無關係。
烘爐地廟方截圖發文！氣炸報警：這是詐騙
結果在簡少年影片發出10天後，也就是9月13日，烘爐地截圖簡少年IG的宣傳影片，並直接在臉書上寫下「請各位信徒小心勿上當，這是詐騙！已報警！」烘爐地廟方進一步解釋，簡少年與該「烘爐地文創公司」合作宣傳的活動跟「烘爐地」沒有任何關係，烘爐地就只有「管理委員會，沒有分支機構。」
烘爐地也提到「有假借名義的銷售行為，當然是實質詐財，信仰並不是買賣，不能利用交易，本宮每年都有規劃預算代替廣大信眾所捐之財，物捐助弱勢扶貧，並與政府機關協同辦理，以免善心被不法侵占，而絕對不利用慈善信仰之名進行商業行為，所以所謂與烘爐地合作等網路訊息皆非事實，目前已經報警，請勿混淆視聽。」
烘爐地文創公司發聲明回應！中間接洽遭疑失誤
而隨著事件在網路上發現，烘爐地文創公司也發出聲明表示「本公司是合法登記的文創公司，創業至今每年已經多次執行烘爐地線上點燈及代拜的服務，並且提供相關收據與證明給參與的信眾，目的是希望讓不方便到場的信眾，也能夠一同受到烘爐地土地公得庇佑，善款以及物資也都捐贈至配合的社福機構，並且開證明及拍照存證，絕無詐騙一事。」
簡單來說，「烘爐地文創公司」的最主要工作就是以代拜做公益為經營模式，本體只是以烘爐地的業務性質來幫民眾操辦大小事，但實際上他並不是正港烘爐地廟方的分支機構，許多網友看完之後也能理解這層關係，但也質疑，既然請簡少年幫忙宣傳，為何文案上名目寫著與「烘爐地攜手合作」，公司會給過並上架，明明兩者是不同的東西，會讓烘爐地認為是打著廟方名義在賣東西，甚至信眾產生疑慮也非常的合情合理。
簡少年捲入詐騙風波！沈寂10天終於回應
在烘爐地廟方發文10天之後，簡少年團隊終於在22日晚間在臉書發文回應表示「少年團隊合作此項計畫宣傳前，曾確認『烘爐地文創』多次執行烘爐地代拜活動，未產生授權爭議，而手手公益亦確實多次執行社福團體的支持行動，所以基於信賴而答應此邀約。」
簡少年團隊提到「對於相關疑義，先前考量簡少年僅為此專案的宣傳協力之一，非此專案的主辦單位，在尊重與等待主辦方的協商下，所以未在第一時間說明，還請大家理解，雖然本活動的初衷是善意的，但若您對已支持的善款有疑慮，可聯繫手手公益平台或微光社福粉專，兩個單位皆承諾無條件退款，並協助後續處理，請大家安心。」
《NOWnews》記者也實際查詢該網站商品的瀏覽頁面，目前贊助該專案的人數已經有7153人，金額超過1600萬，而留言數已經突破205則，許多本來已經購買代補財庫的信眾，都因為這次事件，紛紛留言「對專案有疑慮，請協助取消及退款，謝謝。」話題還是持續延燒中。