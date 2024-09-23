命理師簡少年遭爆翻車！烘爐地氣炸報警：是詐騙　完整過程懶人包

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▲東方命理師、線上算命平台「桃桃喜」創辦人簡少年，在命理學這塊已經有超過20年的經歷，當今也是網路有名氣的命理老師。（圖／簡少年提供）

▲簡少年在宣傳公益活動時，文案上表示這次「微光社福」是跟「烘爐地」合作，引起爭議。（圖/簡少年臉書）

▲新北知名的烘爐地土地公廟，每年都吸引許多信徒前往參拜。（圖／NOWnews資料照）

▲烘爐地截圖簡少年業配宣傳活動是詐騙，並發出聲明澄清廟方沒有「幫忙補財庫」、「拜財神」等祭拜儀式，「烘爐地文創公司」跟廟方並沒有關聯。（圖/烘爐地臉書）

▲烘爐地文創公司發出聲明澄清絕無詐騙之事，也解釋自己公司是合法成立的公司。（圖/Dcard）

▲公益網站商品頁上，到今（23）日上午都還有人在持續留言要求取消退款，因對該公益專案有疑慮。（圖/手手工益官網）

命理大師簡少年（簡子復）近年來闖出名號，不僅跟許多大咖的YouTuber合作，也上遍各大節目，同時有自己的YouTube頻道，超過32萬人訂閱，是不折不扣的網紅命理師。不過，最近簡少年卻傳出翻車事件，到底怎麼回事？《NOWnews》整理整件事情的來龍去脈帶您一文看懂。，他在15歲時就開始學習紫微斗數、風水、面相學、姓名學等，20歲拜入台灣著名紫微斗數占驗派們進修，，而簡少年服務過的用戶以及課程學生更是遍及世界各地，隨著網路新媒體越趨發展，簡少年也成為新一代網紅命理大師。簡少年被瘋傳人設翻車，到底發生什麼事？，主要是在推廣該公司與「財團法人中華民國微光社會福利協會」所合作的一檔公益活動，這看似沒有問題的公益活動，卻引爆了「詐騙爭議」，結果在簡少年影片發出10天後，也就是9月13日，烘爐地截圖簡少年IG的宣傳影片，烘爐地廟方進一步解釋，烘爐地也提到「，目前已經報警，請勿混淆視聽。」而隨著事件在網路上發現，烘爐地文創公司也發出聲明表示「本公司是合法登記的文創公司，簡單來說，「烘爐地文創公司」的最主要工作就是以代拜做公益為經營模式，本體只是以烘爐地的業務性質來幫民眾操辦大小事，但實際上他並不是正港烘爐地廟方的分支機構，許多網友看完之後也能理解這層關係，但也質疑，在烘爐地廟方發文10天之後，簡少年團隊終於在22日晚間在臉書發文回應表示「少年團隊合作此項計畫宣傳前，簡少年團隊提到「對於相關疑義，先前考量簡少年僅為此專案的宣傳協力之一，非此專案的主辦單位，在尊重與等待主辦方的協商下，所以未在第一時間說明，還請大家理解，《NOWnews》記者也實際查詢該網站商品的瀏覽頁面，