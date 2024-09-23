行動電源半夜突然自爆！燒毀夫妻睡房　大馬男曬臥室「燒爛慘狀」

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▲行動電源突然爆炸，引發主臥室被燒爛。（圖／翻攝自TikTok）

一對夫妻半夜睡覺時臥室突然起火燃燒，事後發現起火原因是一台行動電源自爆，導致睡房被大火燒毀，夫妻倆在凌晨時醒來逃生。還有許多電子產品同樣毀於一炬。住在大馬的受害者說，這個移動電源當時並沒在充電，也沒有膨脹跡象，對於行動電源突然自爆，感到十分錯愕。《星洲網》報導，一個名為阿瑪德的男子通過社群平台TikTok的帳號@amadzahry分享幾個影片，內容關於因為一台行動電源突然爆炸，引發的火災將睡房燒毀，在短時間內數則影片突破數百萬人次觀看。據悉，此事件發生在21日凌晨1點半於馬六甲晉巷一間位於角落的雙層房屋，通過他分享的影片，只見他在二樓的主臥房從地板到屋頂都被燒毀，其中還包括四台智慧型手機以及電腦等所有用品，損失將近2萬令吉（約新台幣15萬元）。該火災是因一個行動電源突然爆炸引起的，爆炸後導致主臥室內的窗簾迅速著火。阿瑪德說，當時他們根本來不及撲滅火勢，只來得及搶救自己的手機然後聯絡消防局。所幸消防局及時趕到，並沒有造成任何人員傷亡。他說，行動電源爆炸時並沒有在使用它，當時他妻子就睡在行動電源旁邊，出事的行動電源也沒有膨脹跡象。他將全案上傳到社群平台後，引發網友的廣大迴響，有網友表示遇到同樣的經歷，並對行動電源的危險性表示擔憂：「我也曾遇到這樣的事，移動電源在半夜突然爆炸。」