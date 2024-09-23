大谷翔平又寫「百年未有之紀錄」！4戰完成5轟6盜　20世紀後首人

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MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和隊友Mookie Betts「背靠背」開轟，幫助道奇在今（23）日對科羅拉多洛磯隊的比賽以6：5逆轉取勝。大谷繼成為史上第一位「50轟50盜」俱樂部的成員後，今天又打破一個高懸百年以上的紀律，他在4場比賽中繳出「5轟6盜」，這也是1900年以後就未有大聯盟球員能夠達成的數字。大谷翔平今天在主場對陣落磯隊的比賽中，擔任第一棒、指定打擊，5打數敲出4支安打，其中包括9局下的追平陽春砲，帶動球隊反攻，此役賽後他的打擊率來到3成01。大谷翔平自20日對馬林魚隊的比賽以來的4場比賽火力全開，打出5發全壘打和完成6次盜壘，成為大聯盟史上第一位擊出50支全壘打和50個盜壘的球員。MLB官網記者Sarah Langs指出，這是「至少自1900年以來的史上第一次」。大谷翔平在那場比賽算起，18次打擊繳出14支安打、5支全壘打和6次盜壘的成績，他在達成紀錄的那場比賽，6次打擊敲出6支安打，打出3支全壘打、10分打點和完成2次盜壘。在賽季最後階段，大谷以史詩擊的表現幫助道奇隊在國聯西區冠軍爭奪戰中保持出色競爭力。另一位記者Noah Camras 則表示：「大谷翔平本賽季打出的第53支全壘打是他在道奇隊打出最關鍵的一轟之一。他現在是53/53俱樂部的第一位成員，今天的兩次盜壘成功讓他距離加入55轟55盜俱樂部只剩2支全壘打。有史以來最好的進攻賽季之一。」