楊晨熙20秒熱舞影片遭粉絲酸「胸部一直抖」　她怒噴髒話回擊

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▲楊晨熙穿著白色緊身上衣在鏡頭前熱舞，傲人上圍不斷晃動，令粉絲大飽眼福。（圖／楊晨熙IG）

▲楊晨熙忍無可忍，在限時動態中氣憤飆髒話，並附上翻白眼的表情符號。（圖／楊晨熙IG）

女星楊晨熙從兒童台「果凍姐姐」出道，去年11月與建商男友登記結婚，同時宣布升格新手媽媽喜訊，她不時會在社群上與粉絲分享生活。21日楊晨熙在IG上PO出大跳〈Bye Bye Bye〉的影片，卻遭粉絲酸「胸部一直抖」。對此，她昨（22）日憤怒飆髒話回擊：「X腰喔，胸部抖不抖是我能控制的嗎？」楊晨熙日前在IG曬出自己大跳「超級男孩」（NSYNC）熱曲〈bye bye bye〉的影片，表示這是「媽媽版」舞蹈，並提到自己當年也有這張專輯的CD。畫面中她身穿白色緊身上衣，胸前的豐滿的北半球隨著舞姿不斷晃動，好身材一覽無遺，令許多人大飽眼福。貼文瞬間引發許多人留言按讚，不少粉絲大讚：「太可愛了」、「謝謝辣媽咪，但我不知道為什麼有點頭暈。」不過卻也遭部分人狠酸：「臉部也好怪肢體僵硬沒表情然後一直抖胸，完全看不出來是舞蹈」、「減一下肥吧。」對此，楊晨熙忍無可忍，昨（22）日發限動回嗆：「Ｘ邀喔，跳個舞也要被說奶一直抖，奶抖不抖是我能控制的嗎？照片都要把奶修小已經很麻煩了，影片我就真的不會修，就沒有縮胸濾鏡啊。」