邱泰源爆賴清德罵彭啟明　他酸「一週2次網內互打」：內鬨內閣

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衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論引發熱議。此外，日前22位民進黨立委開記者會，要求國土計畫法暫緩實施。對此，資深媒體人樊啟明指出，當初卓榮泰接掌行政院長標榜就是最會溝通的內閣，只是一個星期內接連兩次網內互打，溝通內閣變成了內鬨內閣。樊啟明22日在臉書發文表示，邱泰源自爆總統打電話罵彭啓明，在野黨攻擊賴清德管太多，坐實「太上院長」之說，但其實外界更該關注的是，兩個部會出現嫌隙，卓榮泰事前知不知情？有沒有介入？行政院依其組織法規定設置政務委員，主要工作就是負責跨部會協調、橫向聯繫，這次衛服部、環境部產生爭議，政務委員在幹嘛? 政委不行，還有副院長，副院長不行還有院長，行政院內部有建立溝通機制，賴清德卻是跳過政院直接出手處理，是否代表機制建立的管道已經阻塞？樊啟明續指，卓內閣另一個更嚴重警訊，來自於日前22位民進黨立委開記者會，要求國土計畫法暫緩實施，公然槓上行政院，引起側目的是，這22位綠委不但跨派系，而且全都是選區委員，民進黨現有區域立委38席，出面的22席遠遠過半反對，在內閣制國家形同執政黨自己投下不信任票，為什麼要用這麼大的政治動作把內部問題放上檯面？樊啟明表示，其實民進黨執政期間，行政院每星期一有定期性舉行黨政協調會議，與會成員包括副院長鄭麗君、立院總召柯建銘以及政策會執行長王義川等人，民進黨行政、立法兩大系統過去都是利用這平台溝通重大議案，顯然這機制並沒有發揮功效，甚至嗆中央的還有賴系立委，派系問題也可排除，綠委應不會笨到不溝通就開嗆，是否政院高層的應作為而無作為？樊啟明最後直言，當初卓榮泰接掌行政院長標榜就是最會溝通的內閣，只是一個星期內接連兩次網內互打，溝通內閣變成了內鬨內閣。