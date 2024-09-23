茶之魔手「台灣No.1珍奶徽章」瘋搶！狂問哪裡買　獲得方式一次看

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▲2024巴黎奧運中華代表團推出的珍奶徽章在選手間爆紅。（圖／文化部提供）

▲茶魔推出「2024茶之魔手珍奶徽章」也搶翻天。（圖／翻攝自Threads＠teamagichand00）

在2024巴黎奧運上圈粉各國選手的台灣「珍珠奶茶pin」徽章，現在又有超可愛新款現身！被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，在Threads上曝光「2024茶之魔手珍奶徽章」，以手搖飲料杯裝珍奶搭配台灣國旗搭配2024、TAIWAN、MAGIC TEA等字樣，掀起粉絲熱論、狂問哪裡買，小編還嚇到請示老闆「緊急跟賢明討論，請廠商追加製作」，只送不賣的獲得方式一次整理。台灣代表團的「珍珠奶茶pin」才在2024巴黎奧運掀起熱潮！手搖飲料南霸天「茶の魔手」也打造了台灣No.1「2024 TAIWAN MAGIC TEA茶之魔手珍奶徽章」，有別於奧運款的鐵塔與法國藍白紅三色愛心模樣；只見TAIWAN字樣杯蓋的手搖飲料，裝滿珍珠奶茶還寫上MAGIC TEA、並掛上台灣國旗與2024年份。「2024茶之魔手珍奶徽章」一現身就在Threads掀起熱論，該則脆文獲得1.4萬讚還被轉發超過3700次，有夠多人狂問哪裡買，「太可愛了吧！好想要」、「希望能開放門市加購」，更有人揚言「準備帳篷跟車票了」。嚇到小編直呼「大家反應太熱烈⋯訊息爆炸中」說自己手跟手機都在抖，並請示老闆「緊急跟賢明討論，請廠商追加製作」。只送不賣的「2024茶之魔手珍奶徽章」，預計將於10月10日至10月13日，限時4天在南投國際茶業博覽會，於茶の魔手攤位購買5杯國宴珍奶，即可免費獲得「珍奶徽章」1枚，而且消費可累贈，限量400個送完為止。據了解，由於盛況熱烈，茶之魔手目前已緊急追加訂製5000個珍奶徽章，但尚未透露如何獲得。