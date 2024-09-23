9月底恐有「颱風生成」！未來10天雨區出爐　週三北台灣要降溫了

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▲今天台灣仍處於低壓帶影響範圍，北台灣及東部還是容易出現較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲明天低壓帶遠離，各地降雨趨緩，之後的幾天，降雨以「午後雷陣雨為主」。（圖／賈新興提供）

▲週三開始東北風影響，北台灣天氣轉涼，9月底在南海有熱帶性低氣壓或颱風生成訊號。（圖／賈新興提供）

9月底要小心可能又有熱帶性低氣壓或颱風生成了！今（23）日午後，北台灣、東半部區還是容易出現較大雨勢，明（24）日開始天氣較為穩定，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，天氣風險公司分析師林孝儒指出，過去2天，台灣附近受低壓帶偏南風，再加上熱帶性低氣壓進入台灣海峽減弱，隨後鋒面在北台灣建立，導致各地普遍都有降雨，今天台灣仍處於低壓帶影響範圍，台灣海峽北部仍有北風及南風交會，要小心近期降雨高峰區可能引發的災害風險。賈新興表示，；週三，彰化以北及宜蘭有局部陣雨，台中以北、宜花有午後雷陣雨，台中以南有零星短暫陣雨。週四，中彰投及花東有零星短暫陣雨，桃園以南有午後雷陣雨。週五，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨，週六，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，北部山區、苗栗以南及宜花東午後有局部短暫陣雨。週日，午後宜花東山區、中南部山區及恆春半島有零星短暫陣雨。除了降雨外，氣溫也將慢慢產生變化，賈新興說明，從中國南方延伸到琉球群島都是一片大低壓帶，而這個大低壓帶中心位於琉球群島附近，逆時針旋轉的特性，將會此外，9/28至10/2期間，中國長江流域的冷高壓變強，台灣也有機會吹微弱的北風，間接影響氣溫；與此同時，在台灣南邊南海、菲律賓附近仍處於低壓帶，，但仍可能帶來雨勢影響。