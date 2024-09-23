大谷翔平再當「3割男」！8月後打擊率首度回3成　55轟55盜「M2」

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洛杉磯道奇隊今（23）日以6：5擊敗科羅拉多洛磯隊，日籍球星大谷翔平再次成為「3割男」，這是他繼今年8月初以來首次打擊率回到3成，個人近期4戰5轟的絕佳狀態，讓他打擊數據大躍進，讓人期待他在本季最後6場比賽還能完成什麼樣的成績。大谷翔平此役的表現是5次打擊敲出4支安打、1支全壘打、1分打點和2次盜壘。本季的打擊率已經上升來到3成01，這是他自8月11日以來首次回到3成以上的水準。他再9局下敲出關鍵追平轟，讓球隊後來居上，最終拿下勝利。從在9月20日對馬林魚隊開始算起，最近4場比賽中，大谷翔平寫下MLB歷史上首次「50-50」的里程碑，他在這一段期間的打擊率高達7成78，18打數敲出14支安打，其中包括5支全壘打， 13分打點，上壘率達到8成，長打率為1.722，OPS為2.522，6次盜壘成功。在對陣落磯隊的比賽結束後的新聞發布會上，主教練Dave Roberts說道：「翔平現在真的太神了，我從來沒有見過一個球員處於如此高度專注的狀態之中。」道奇隊目前剩下6場比賽，大谷翔平目前成績為53轟55盜，要達成「60轟60盜」幾乎沒希望，但若是以他目前的狀態和效率來看，誰又能肯定地說不可能呢？