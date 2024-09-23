公車撞死東海女大生！校方今發聲明：協助申請「榮譽畢業證書」

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22日晚間9時許，台中市發生嚴重公車意外，2名東海大學女大生在「宮原眼科」附近過馬路時，不幸遭公車撞上，20歲的林姓女大生被捲入車底慘死，另一名21歲的王姓女大生則是四肢受傷，被送醫治療。對此，校方表示憤怒並予以譴責，另後續將協助申請林姓女大生「榮譽畢業證書」。巨業交通305路公車在22日晚間9時10分，行經綠川東街與中山路口準備左轉時，疑似未注意到斑馬線上有行人，攔腰撞上正在過馬路的東海大學法律系21歲王姓女大生及會計系20歲林姓女大生，導致林女被捲入前車輪下，警消獲報後趕赴現場救援，不過林女被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後不治，另一名王女則是雙手及雙腳受傷，目前正在醫院接受治療。巨業客運公司徐姓經理指出，肇事的施姓司機（65歲）已在巨業客運服務15年，期間表現良好，無不良肇事紀錄，不過本次涉及死亡車禍案件，施男被依過失致死移送，後續恐遭吊銷駕照，後續公司也會做出懲處。巨業客運強調，案發第一時間已派員至現場慰問死傷者家屬，將配合檢警調查，將會加強司機教育訓練，落實轉彎停等規定。東海大學對於這件意外感到相當震驚與難過，因為公車司機的不慎而導致年輕生命的傷亡，感到非常悲慟與不捨，上午發表6點聲明。聲明全文：1.對於巨業客運造成本校學生生亡與重傷，東海大學感到憤怒並予以譴責，希望儘快釐清事故原因，儘速完成後續慰問賠償事宜。2.學校師長在22日晚間2150接獲警方通報，林生及王生於中山路20號遭公車撞擊，發生嚴重車禍，校安中心立即聯繫家長，相關師長，以及會計系主任陸續抵達醫院，陪同學生家屬處理後續事宜。3.對於林生搶救無效，東海大學感到悲慟，將協助家屬進行後續調查與保險理賠事宜。4.會計系將全力關懷慰問家長，後續協助申請「榮譽畢業證書」。5.法律系王姓學生目前情況穩定，東海健諮中心協助後續心理輔導，並全力提供必要之協助。6.兩位同學都是住宿生，東海大學學務處生活輔導組、住宿輔導組全力協助家屬處理後續相關事宜。