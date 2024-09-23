打房風暴營建股跌翻天！欣巴巴、華友聯慘跌停　這5檔大挫6至9%

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央行出重拳打炒房，營建股全面重彈，今（23）日走勢持續疲弱，其中，欣巴巴、華友聯2檔於開盤不久直接打入跌停，三地開發、新美齊、全坤建、達麗、永信建大挫7至9%。中央銀行19日召開理監事會議，祭重手打炒房，引發外界關注，除了第二戶貸款最高成數從六成降為五成外，還首次將自然人名下有房屋者納入管制範圍，外界憂心是否衝擊區域房市。總裁楊金龍表示，現在房市情況比歷史高點時更加嚴峻，銀行信用資源在這段時間向不動產傾斜，當初日本房市泡沬及美國次貸危機共同點，就是普遍認為房價會一直上去，台灣現在也有這樣預期心理要小心，因此，在特殊時間做比較嚴厲措施，就是要對市場釋放訊息，讓市場不要有房價上漲預期。隔日，台北股市盤中一度大漲逾300點，然而，營建股仍不敵「金龍海嘯」，相關類股慘綠，盤中一度高達18檔跌停，今日持續躺平，其中又以欣巴巴、華友聯跌最慘，開盤後不久打入跌停版。三地開發、新美齊、全坤建、達麗、永信建大跌7至9%，上曜、名軒、潤隆、國揚、京城、聯上發、櫻花建、愛山林、皇翔、潤弘、昇陽、隆大挫逾3至6%。