民眾黨恐陷更大危機？黃揚明：柯文哲一審判決是關鍵

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，TVBS最新民調顯示，民眾黨政黨支持度，從總統賴清德就職演說時的16%，下滑7個百分點至9%，幾乎腰斬。對此，資深媒體人黃揚明認為，若柯文哲一審判決出爐只剩圖利罪，民眾黨還能喘口氣，但若是有一刀斃命的證據，柯文哲跟民眾黨將陷入更大危機。黃揚明22日在節目《新聞大白話》指出，一個政黨的黨主席被收押，支持度還有9％，「我只能說這個政黨還真的很強」，對於民眾黨來說，現在支持度還是非常高，若支持度跌到5％以下，才叫泡沫。黃揚明指出，接下來的關鍵是，柯文哲在京華城案會不會被起訴、被判刑、有沒有金流以及是否有收賄等，「這個才是接下來案子的關鍵」；若柯文哲一審判決只剩圖利罪，民眾黨還可以喘一口氣，但如果有一刀斃命的證據，柯文哲和民眾黨就會陷入更大危機。黃揚明直言，目前民眾黨的態度，是把黨和柯文哲綁在一起，可如果未來柯文哲出大事，民眾黨將無法切割。