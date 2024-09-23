高鐵邀探索專屬台灣WAY！線上玩測驗　有機會獨得12張免費乘車券

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台灣高鐵分享，透過線上玩測驗分析，可以找出自己專屬的旅行風格，還有機會獨得12張免費高鐵票或高鐵假期雙人遊，每天都有一次抽獎機會，10/17前，只要以TGo會員帳號登入參加測驗，還能回顧個人屬於的高鐵數據。台灣高鐵公司為展現「真實接觸」品牌精神，特別規劃本次「最真實的台灣WAY」品牌活動，將高鐵旅客的生活百味轉換為真實相見的台灣WAY。歡迎旅客前往活動網站，看看自己到底是屬於「媽媽WAY」、「人情WAY」、「有品WAY」等不同結果，總共13種台灣WAY，讓民眾不只線上玩測驗，更能結合各種最適合您的產品，讓優惠一次到位。高鐵說明，「最真實的台灣WAY」品牌活動特別針對：商務、旅遊、通勤、大學生、TGo會員等不同族群，推出多元、豐富的優惠產品；有計劃出遊的旅客，特別推薦高鐵假期「搭高鐵．玩城鄉」、「假期玩樂有禮」、「日月潭好好玩」、「搭高鐵．送住宿」、「大人囝仔高鐵行」等優惠專案，還有「飯店聯票」及「國旅聯票」二大熱銷產品，加購高鐵票分別可享75折起及7折起優惠。