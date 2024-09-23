國慶晚會撐傘看江蕙？蔣萬安令遠雄優先檢修使用區、每周提報進度

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台北大巨蛋週末舉行中信兄弟選手周思齊引退賽，吸引大批球迷到場，但卻再度發生場外下大雨、場內下小雨，遭議員質疑國慶晚會屆時可能得「撐傘看江蕙」。對此，台北市長蔣萬安今（23）日回應，會要求遠雄優先檢修晚會使用區域，並即刻改善大面積漏水，每周都要提報進度。台北市長蔣萬安今天出席北市參與式預算城市交流論壇，他會前受訪時，針對民眾黨議員陳宥丞質疑台北大巨蛋漏水問題遲未改善則回應，北市體育局已要求遠雄即刻進行漏水改善工作，遠雄也會提出分級改善的措施跟期限。此外，市府也會要求遠雄提供專案計畫並每周呈報改善程度。蔣萬安進一步說明，所謂分級改善作為，就是針對嚴重大面積漏水區域即刻進行改善完成；另外零星的漏水地區，遠雄就必須落實10月底前改善完成的承諾。「所以這部分我們都會納入在整體營運績效的評估當中，嚴格進行考核。」至於陳宥丞建議引進第三方機構勘驗大巨蛋，蔣萬安則強調，市府本來就有協請台北市土木技師公會提供專案改善建議，「我們都會持續的跟公會來保持聯繫 」。