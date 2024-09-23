Gogoro「公認最大敗筆」曝！機車族早就預言　開賣9年仍難逃死路

Gogoro到底走錯了哪一步？台灣電動機車龍頭Gogoro才剛挺過去年的電池斷電風波，沒想到這個月創辦人陸學森卻宣布下台，曾經是被各界看好的新興產業，如今卻變成黯淡走下神壇、負評大於好評的大環境，Gogoro的未來令不少人感到擔憂。就有網路討論「早在9年前Gogoro第一台車問世時，就已經看透未來會失敗的原因就是電池月租費」貼文引起廣大迴響。
Gogoro最大敗筆公認是電池月租費！機車族全認同
一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文指出「這真的不是馬後砲，早在9年前就覺得這產品會失敗，Gogoro推出第一台電動摩托車時，真的是驚動武林，說真的當時看到圓圓胖胖的車子，覺得耐看還差點買了一台，但冷靜下來之後真的不會想買，最主要的原因就是電池月租費！摩托車在台灣這麼的重要，已經存在好幾年，最重要的還是使用成本的低廉。」
「其實壓倒Gogoro最後一根稻草就跟剛開始完全一樣，就是那不可能成功的月租方案，電動車輛的充電跟換電兩種系統，充電的電動二輪車在中國大陸都已經成熟多久了，但大家有沒有想過，為何換電二輪在中國大陸幾十年都沒有被採用？那就是因為這本身就是一個不可行的商業模式。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的只要騎過幾乎都會想退，超短的行駛里程跟為數不多的充電站，真的只有在大都會區才方便，整個商業模式根本有問題」、「油車沒油可以下班順路繞去加油站，電車沒電的麻煩事可多了」、「月租費是真的超傷，當時候就也有這個想法了，果然9年後還是難逃死路」、「沒騎車還要付錢，根本完全無法讓台灣機車族接受，還比充電式更荒謬。」
Gogoro補助、電池問題雙夾擊！開賣9年仍難逃死路
Gogoro在2019年達到巔峰，接著在隔年就開始面臨銷售下滑的危機，然後遇到疫情大家足不出戶，購買機車的人本來就減少，讓Gogoro的光環瞬間消退，到近一兩年也無法重振過去的威風，市占率已經跌到僅剩下7%、2023年底帳面上的虧損已經超過百億台幣、市值也從最高36億美元一路滑落至僅剩3.3億美元。
如果選擇不買Gogoro的人，原因可以歸咎在「不騎車也要繼續付月租費非常不合理」；但如果對於已經買了Gogoro又換回油車的最大主因，那莫過於「電池問題」以及「政府開放補助油車」兩大面向。
「電池問題」在於充電站目前為止還是不夠，加油站遠比充電站多上非常多，除了都市發展重鎮以外的縣市，明顯便利性都落差油車一截，另外則是電池的品質好壞也會影響騎乘者的體驗，Gogoro在這方面也確實有待加強；「油車補助」政府也要鼓勵民眾汰舊換新，但在大環境都還是燃油車的情況，政府也開始開放最新的七期燃油機車補助，雖然補助沒有電動機車多，但綜合所有考量，都有補助，多數人還是會選擇最習慣的油車來購買。
Gogoro真實體驗3天心得！睿能還有沒有一條活路可走？
《NOWnews》記者曾經也非常想要換上Gogoro，因為有使用機車需求，同時也覺得車型新潮好看，前陣子因緣際會跟朋友借了Gogoro當了3天車主，整體騎乘的絲滑感以及速度感，憑良心說完全勝過油車，不過當你要換電時，換電站確實沒有想像中充足，以我自身的需求，油車一星期才加一次油，但電車是三天換兩次電池，因為你會擔心「騎到一半沒電卡在路邊」，在電池還沒消耗完時就趕緊補給。
要說電池月租費方面有沒有辦法改善，除了降低費率，想不到任何可以贏過油車的優勢，科技新產品的高維修費也幾乎是無解，按照現在的情況，睿能到底能不能重振旗鼓，又重新回到神壇，個人認為沒有政府的大力幫助，確實有些困難，畢竟燃油車的歷史以及在台灣人使用機車習慣上，已經太根深蒂固，未來Gogoro的去留，最終還是只能交給市場去判生死。
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一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文指出「這真的不是馬後砲，早在9年前就覺得這產品會失敗，Gogoro推出第一台電動摩托車時，真的是驚動武林，說真的當時看到圓圓胖胖的車子，覺得耐看還差點買了一台，但冷靜下來之後真的不會想買，最主要的原因就是電池月租費！摩托車在台灣這麼的重要，已經存在好幾年，最重要的還是使用成本的低廉。」
「其實壓倒Gogoro最後一根稻草就跟剛開始完全一樣，就是那不可能成功的月租方案，電動車輛的充電跟換電兩種系統，充電的電動二輪車在中國大陸都已經成熟多久了，但大家有沒有想過，為何換電二輪在中國大陸幾十年都沒有被採用？那就是因為這本身就是一個不可行的商業模式。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的只要騎過幾乎都會想退，超短的行駛里程跟為數不多的充電站，真的只有在大都會區才方便，整個商業模式根本有問題」、「油車沒油可以下班順路繞去加油站，電車沒電的麻煩事可多了」、「月租費是真的超傷，當時候就也有這個想法了，果然9年後還是難逃死路」、「沒騎車還要付錢，根本完全無法讓台灣機車族接受，還比充電式更荒謬。」
Gogoro補助、電池問題雙夾擊！開賣9年仍難逃死路
Gogoro在2019年達到巔峰，接著在隔年就開始面臨銷售下滑的危機，然後遇到疫情大家足不出戶，購買機車的人本來就減少，讓Gogoro的光環瞬間消退，到近一兩年也無法重振過去的威風，市占率已經跌到僅剩下7%、2023年底帳面上的虧損已經超過百億台幣、市值也從最高36億美元一路滑落至僅剩3.3億美元。
如果選擇不買Gogoro的人，原因可以歸咎在「不騎車也要繼續付月租費非常不合理」；但如果對於已經買了Gogoro又換回油車的最大主因，那莫過於「電池問題」以及「政府開放補助油車」兩大面向。
「電池問題」在於充電站目前為止還是不夠，加油站遠比充電站多上非常多，除了都市發展重鎮以外的縣市，明顯便利性都落差油車一截，另外則是電池的品質好壞也會影響騎乘者的體驗，Gogoro在這方面也確實有待加強；「油車補助」政府也要鼓勵民眾汰舊換新，但在大環境都還是燃油車的情況，政府也開始開放最新的七期燃油機車補助，雖然補助沒有電動機車多，但綜合所有考量，都有補助，多數人還是會選擇最習慣的油車來購買。
Gogoro真實體驗3天心得！睿能還有沒有一條活路可走？
《NOWnews》記者曾經也非常想要換上Gogoro，因為有使用機車需求，同時也覺得車型新潮好看，前陣子因緣際會跟朋友借了Gogoro當了3天車主，整體騎乘的絲滑感以及速度感，憑良心說完全勝過油車，不過當你要換電時，換電站確實沒有想像中充足，以我自身的需求，油車一星期才加一次油，但電車是三天換兩次電池，因為你會擔心「騎到一半沒電卡在路邊」，在電池還沒消耗完時就趕緊補給。
要說電池月租費方面有沒有辦法改善，除了降低費率，想不到任何可以贏過油車的優勢，科技新產品的高維修費也幾乎是無解，按照現在的情況，睿能到底能不能重振旗鼓，又重新回到神壇，個人認為沒有政府的大力幫助，確實有些困難，畢竟燃油車的歷史以及在台灣人使用機車習慣上，已經太根深蒂固，未來Gogoro的去留，最終還是只能交給市場去判生死。