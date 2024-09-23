Gogoro「公認最大敗筆」曝！機車族早就預言　開賣9年仍難逃死路

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▲網友討論壓垮「Gogoro」最後一根稻草的原因還是在於「不可能成功的月租方案」。（圖／Gogoro提供）

▲Gogoro的最大致命傷「電池月租費」，即便在不使用機車的情況下，每月仍須繳交費用，讓不少人換購新車的車主直接選擇淘汰。（圖/NOWnews攝）

▲油車在近幾年也被納入汰舊換新的補助當中，對電動機車銷售量也造成一定影響。（示意圖／shutterstock）

▲Gogoro的騎乘體驗完勝油車，但其背後的電池月租費、電池穩定度、電池充電站以及維修費用等，都是致命傷。（圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

Gogoro到底走錯了哪一步？台灣電動機車龍頭Gogoro才剛挺過去年的電池斷電風波，沒想到這個月創辦人陸學森卻宣布下台，曾經是被各界看好的新興產業，如今卻變成黯淡走下神壇、負評大於好評的大環境，Gogoro的未來令不少人感到擔憂。一名網友在社群平台「MOBILE 01」貼文指出「這真的不是馬後砲，早在9年前就覺得這產品會失敗，Gogoro推出第一台電動摩托車時，真的是驚動武林，說真的當時看到圓圓胖胖的車子，覺得耐看還差點買了一台，，電動車輛的充電跟換電兩種系統，充電的電動二輪車在中國大陸都已經成熟多久了，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「油車沒油可以下班順路繞去加油站，電車沒電的麻煩事可多了」、Gogoro在2019年達到巔峰，接著在隔年就開始面臨銷售下滑的危機，然後遇到疫情大家足不出戶，購買機車的人本來就減少，讓Gogoro的光環瞬間消退，到近一兩年也無法重振過去的威風，；「油車補助」政府也要鼓勵民眾汰舊換新，《NOWnews》記者曾經也非常想要換上Gogoro，因為有使用機車需求，同時也覺得車型新潮好看，前陣子因緣際會跟朋友借了Gogoro當了3天車主，，因為你會擔心「騎到一半沒電卡在路邊」，在電池還沒消耗完時就趕緊補給。，按照現在的情況，睿能到底能不能重振旗鼓，又重新回到神壇，