美媒警示：大谷翔平「狂轟猛盜」太神　掩蓋道奇巨大的不安定因素

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▲山本由伸狀況不理想，本場比賽又只投了3局就退場。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平頻開轟、狂盜，也讓道奇順利晉級季後賽，但大谷翔平在近一周7場比賽繳出鬼神數據，總共敲出6轟、7盜，其中包含20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場敲出三響砲，並同時達標「50轟、50盜」的史詩紀錄。不過在大谷翔平紀錄之旅的背後，扣除9月7日和9月20日大比分差距的比賽，本場比賽先發投手，這也讓道奇球團非常頭痛。