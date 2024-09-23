美媒警示：大谷翔平「狂轟猛盜」太神　掩蓋道奇巨大的不安定因素

大谷翔平頻開轟、狂盜，也讓道奇順利晉級季後賽，但美國媒體也點出道奇的不安定因素，主要是投手群狀況不理想，這到了季後賽可能會成為隱憂，若不能改善，可能無法拿下世界大賽冠軍。
大谷翔平在近一周7場比賽繳出鬼神數據，總共敲出6轟、7盜，其中包含20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場敲出三響砲，並同時達標「50轟、50盜」的史詩紀錄。今（23）日碰上科羅拉多落磯之戰，大谷翔平再度開轟，敲出個人本季第53轟，為這神奇的一周畫下完美句點。
道奇投手問題成為未爆彈
不過在大谷翔平紀錄之旅的背後，卻也掩蓋了道奇投手不穩的問題，尤其個9月份，道奇的先發輪值成為隱患。
扣除9月7日和9月20日大比分差距的比賽，道奇的先發投手輪值的自責分率高達6.21，先發投手只投3局或更少的場次，和投滿六局或更多的先發場次數量相同，都是4場。
本場比賽先發投手山本由伸也只投了3局，就用了79球，丟掉4分，完全不像季後賽投手，這也讓道奇球團非常頭痛。
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道奇投手問題成為未爆彈
不過在大谷翔平紀錄之旅的背後，卻也掩蓋了道奇投手不穩的問題，尤其個9月份，道奇的先發輪值成為隱患。
扣除9月7日和9月20日大比分差距的比賽，道奇的先發投手輪值的自責分率高達6.21，先發投手只投3局或更少的場次，和投滿六局或更多的先發場次數量相同，都是4場。
本場比賽先發投手山本由伸也只投了3局，就用了79球，丟掉4分，完全不像季後賽投手，這也讓道奇球團非常頭痛。