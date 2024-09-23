黑心導遊疑強逼旅客消費！釀珠寶店糾紛　泰國政府介入調查

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▲一名非法導遊因旅客不消費，而在泰國珠寶店內破口大罵引起糾紛。（圖／翻攝自臉書）

近期泰國曼谷珠寶店一名中國的非法外籍導遊因一名女遊客拒絕在店內消費，讓他氣得破口大罵，被拍下激烈爭執過程並放上社群平台，引起網友們關注，泰國政府則宣佈將介入調查。綜合泰國媒體報導，17日曼谷叻甲邦地區的一間著名珠寶店內發生激烈爭執，一名非法外籍男導遊對著中國女遊客大聲喊叫並破口大罵，大吼：「為什麼沒有在商店購買產品」，並表示這是對導遊的不尊重。導遊罵完後開始推擠女遊客，試圖阻止她用手機拍影片，一旁的警衛人員見有肢體衝突，便上前阻止。據悉，這家珠寶店在觀光旅遊界很有名，時常接待中國「零團費」遊客，非法外籍導遊會帶遊客到這家店購買產品，並依照遊客購買的產品抽成。泰國政府的調查人員查看了監視器影片，發現當天一名持有合法導遊證的泰國導遊在帶團，而一名疑似非法黑導遊的中國男子與中國女遊客發生爭執，過程中男導遊用中文阻止女遊客拍攝，並推開她的手機試圖阻止她錄影，導致三方發生口角。泰國旅遊廳表示將迅速展開調查，要求相關旅行社和導遊作出詳細說明。上述被指有攻擊行為的男子被指為非法導遊或「黑導遊」，旅遊廳將協調旅遊警局進行調查，如果發現其持有合法導遊證，但行為不當，違反相關規定，將會被紀律處分並停牌。泰國旅遊廳強調，所有旅行社在組織每次旅遊活動時，必須聘用持有合法導遊證的導遊，維護泰國旅遊形象及國家整體利益。而一群泰國導遊早在9月16日就向泰國觀光與體育部長投訴，要求加速打擊非法外籍導遊的工作，包括非法在泰國經營的外國旅行社。