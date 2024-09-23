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罷樑團隊氣勢低迷　在地立委點有3大原因：民眾覺得很不舒服

記者林怡昕／台北報導

▲近日有多位藍營大咖到基隆力挺謝國樑。（圖／讀者提供）
▲近日有多位藍營大咖到基隆力挺謝國樑。（圖／讀者提供）
罷免基隆市長謝國樑投票日將至，罷樑團體卻因為人力、資源不足陷苦戰。對此，基隆的國民黨立委林沛祥今（23）日點出三大原因，主要是東岸廣場爭議對方四連敗，再加上國民黨熱戰，罷樑團體不斷以「霸凌」手段騷擾謝國樑，令基隆民眾覺得不舒服。

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林沛祥說，罷樑方的氣勢低迷，原因有三，首先，罷樑的最主要理由是東岸廣場爭議，不過，對方已經在法院連續判四次敗訴，已被法院認證是前市長林右昌上出的包，所以罷樑行動雖然已經成案，但是正當理由已經不成立，導致後面行動名不正言不順，所以現在的整個氣勢是很低迷的。

林沛祥續指，第二，國民黨也決定用熱戰，全面反擊、全面回應，「到目前為止效果是OK的」，不管是中央級大咖、立法委員們，都很樂意在這個反惡罷行動中釋出自己的一份力。

林沛祥說，最後，罷樑團體一直用一些相對「輕微讓基隆一般民眾覺得很不舒服的行為」，甚至是有點像霸凌程度騷擾，助長他們自己的氣焰跟正當性，不管是針對謝國樑直接在路邊騷擾也好，還是在許多活動裡面，不論這個活動本身對基隆的意義是如何，罷樑團體就一昧站出來說要是不挺罷樑，就是不對、不夠潮，會讓一般的基隆人會覺得說其實是在霸凌。

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