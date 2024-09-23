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白襪120敗追平史上最慘紀錄！達比修有飆出生涯2000K　日投第1人

記者林之越/綜合報導

▲聖地牙哥教士日籍投手達比修有，面對芝加哥白襪，主投6.1局飆出9K，達標生涯第2000次三振，同時賞給白襪單季第120敗，追平近代棒球史上最慘紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士日籍投手達比修有，面對芝加哥白襪，主投6.1局飆出9K，達標生涯第2000次三振，同時賞給白襪單季第120敗，追平近代棒球史上最慘紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
白襪120敗追平史上最慘紀錄！今（23）日賽前已經吞下119敗的芝加哥白襪，交手聖地牙哥教士，8局下被攻下3分逆轉，以2：4敗給教士，除了是近期的5連敗外，也追平了大聯盟單季最慘的120敗紀錄。此外，教士日籍先發投手「混血王子」達比修有，則是主投6.1局飆出9次三振，成為首位在大聯盟累計達2000K的日本投手。

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達比修有飆K寫紀錄　打線爆發躲敗

達比修有本場面對白襪，前2局繳出完美的6上6下，但在3局下挨了Korey Lee 的1發陽春砲，雙方戰成1：1平手。不過在該局的最後1個出局數，達比修有對Luis Robert Jr.飆出三振，寫下生涯第2000次三振的里程碑。

來到6局上，白襪的Miguel Vargas也敲力敲出團隊第2發全壘打，搶下2：1領先。然而，比賽在8局下風雲變色，教士靠著Donovan Solano、Luis Arraez的安打串連將比分追平，Jurickson Profar敲出帶有超前分的高飛犧牲打，而Fernando Tatis Jr. 則是補上1顆適時的陽春彈，最終幫助教士以4：2逆轉勝白襪

達比修有主投6.1局失2分，靠著打線爆發躲過敗投，且單場就狂送出9次三振，寫下個人在大聯盟的2000K里程碑，同時也是首個達成這項成就的日本投手。

白襪寫最慘紀錄　總教練這樣說

白襪在輸球後，戰績來到36勝120敗，追平1962年的紐約大都會紀錄，共同成為大聯盟自1900年以來，現代棒球單季最多敗場的球隊。

白襪總教練Grady Sizemore在外媒訪問中表示：「外界比我們還在意這場比賽的輸球，但我們會把它拋到腦後，回到主場專心迎接下個系列賽。」

▲芝加哥白襪在今（23）日遭到聖地牙哥教士逆轉後，吞下單季第120敗，追平1962年的紐約大都會紀錄，共同成為大聯盟自1900年以來，現代棒求單季最多敗球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥白襪在今（23）日遭到聖地牙哥教士逆轉後，吞下單季第120敗，追平1962年的紐約大都會紀錄，共同成為大聯盟自1900年以來，現代棒球單季最多敗球隊。（圖／美聯社／達志影像）




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