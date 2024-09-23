白襪120敗追平史上最慘紀錄！達比修有飆出生涯2000K　日投第1人

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▲芝加哥白襪在今（23）日遭到聖地牙哥教士逆轉後，吞下單季第120敗，追平1962年的紐約大都會紀錄，共同成為大聯盟自1900年以來，現代棒球單季最多敗球隊。（圖／美聯社／達志影像）

白襪120敗追平史上最慘紀錄！此外，教士日籍先發投手「混血王子」達比修有，則是主投6.1局飆出9次三振，成為首位在大聯盟累計達2000K的日本投手。達比修有本場面對白襪，前2局繳出完美的6上6下，但在3局下挨了Korey Lee 的1發陽春砲，雙方戰成1：1平手。來到6局上，白襪的Miguel Vargas也敲力敲出團隊第2發全壘打，搶下2：1領先。然而，達比修有主投6.1局失2分，靠著打線爆發躲過敗投，且單場就狂送出9次三振，寫下個人在大聯盟的2000K里程碑，同時也是首個達成這項成就的日本投手。白襪總教練Grady Sizemore在外媒訪問中表示：「外界比我們還在意這場比賽的輸球，但我們會把它拋到腦後，回到主場專心迎接下個系列賽。」