中秋節後一堆人看醫生！「3病毒」爆發擋不住　腸胃炎病人也增加

時序邁入秋季，9月歷經開學、中秋節後，醫院門診又開始出現一波看病潮，除了「腸胃炎」確診案例提升外，耳鼻喉科醫師李典憲也指出，因RSV、腺病毒、新冠等「呼吸道感染症狀」就醫的患者也有所增加。提醒民眾，冬天也在慢慢靠近，中秋節後會是第一波病毒考驗，應時刻關注自身和孩子的身體狀況。
李典憲在臉書粉專分享，中秋節後收治一名4歲幼童，發高燒到40度，呼吸明顯有喘鳴聲，篩檢後確認是呼吸道融合病毒（RSV）；另一名感染腺病毒的年輕女性，也是高燒兩天、嚴重咳嗽與腹瀉，檢查她喉嚨發現右側扁桃腺有化膿。
此外，還有一名發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽症狀的中年女性，再經快篩後，確定是「新冠」確診，由於病人是首次確診又糖尿病病史，因此隨即開立抗病毒用藥，降低重症風險。李典憲說明，「這些呼吸道病毒雖然臨床症狀有時候會有點類似，但仔細詢問病史和理學檢查，其實還是可以找到一些蛛絲馬跡」。
過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWnews》採訪則強調，開學、中秋節後，包括「流感、腺病毒、黴漿菌、新冠肺炎、腸病毒、呼吸道融合病毒（RSV）」等都進入一波高峰，若有明顯發燒或身體不適，務必請病假休息，並多喝水、勤洗手。
針對呼吸道感染症狀，王韋力則分析，呼吸道融合病毒（RSV）藉由飛沫、接觸傳染，因此校園內的門把、玩具、按鈕等物品都可能沾染病毒，RSV的特色是「咳的特別久」，但RSV主要對年齡更小的幼兒園學童影響較大，重症機率較高，年紀越大的孩子，症狀就會較類似一般感冒。
新冠肺炎部分，王韋力指出，今年臨床的觀察來看，「新冠在小朋友的表現比較多輕症，甚至比流感還輕，大人反而比較嚴重」，推測是新冠已經變成類似感冒的病毒，小朋友平時較常有感冒狀況，身體反而更能及時對「比較弱的病毒」做出應對，不過仍要提醒，新冠目前仍處於流行期，且重症及死亡病例數不少，還是要留意重症風險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，還有一名發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽症狀的中年女性，再經快篩後，確定是「新冠」確診，由於病人是首次確診又糖尿病病史，因此隨即開立抗病毒用藥，降低重症風險。李典憲說明，「這些呼吸道病毒雖然臨床症狀有時候會有點類似，但仔細詢問病史和理學檢查，其實還是可以找到一些蛛絲馬跡」。
過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWnews》採訪則強調，開學、中秋節後，包括「流感、腺病毒、黴漿菌、新冠肺炎、腸病毒、呼吸道融合病毒（RSV）」等都進入一波高峰，若有明顯發燒或身體不適，務必請病假休息，並多喝水、勤洗手。
針對呼吸道感染症狀，王韋力則分析，呼吸道融合病毒（RSV）藉由飛沫、接觸傳染，因此校園內的門把、玩具、按鈕等物品都可能沾染病毒，RSV的特色是「咳的特別久」，但RSV主要對年齡更小的幼兒園學童影響較大，重症機率較高，年紀越大的孩子，症狀就會較類似一般感冒。
新冠肺炎部分，王韋力指出，今年臨床的觀察來看，「新冠在小朋友的表現比較多輕症，甚至比流感還輕，大人反而比較嚴重」，推測是新冠已經變成類似感冒的病毒，小朋友平時較常有感冒狀況，身體反而更能及時對「比較弱的病毒」做出應對，不過仍要提醒，新冠目前仍處於流行期，且重症及死亡病例數不少，還是要留意重症風險。