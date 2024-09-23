中秋節後一堆人看醫生！「3病毒」爆發擋不住　腸胃炎病人也增加

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▲呼吸道融合病毒（RSV）對年齡較小的學童傷害較大，藉由飛沫、接觸傳染。（圖／記者周淑萍攝）

▲許多病毒在中秋節後都進入一波高峰，若有明顯發燒或身體不適，務必請病假休息，並多喝水、勤洗手。（示意圖／取自Pexels）

時序邁入秋季，9月歷經開學、中秋節後，，除了「腸胃炎」確診案例提升外，耳鼻喉科醫師李典憲也指出，因。提醒民眾，冬天也在慢慢靠近，中秋節後會是第一波病毒考驗，應時刻關注自身和孩子的身體狀況。李典憲在臉書粉專分享，中秋節後收治一名4歲幼童，；另一名感染的年輕女性，也是高燒兩天、嚴重咳嗽與腹瀉，檢查她喉嚨發現右側扁桃腺有化膿。此外，還有一名發燒、，由於病人是首次確診又糖尿病病史，因此隨即開立抗病毒用藥，降低重症風險。李典憲說明，「這些呼吸道病毒雖然臨床症狀有時候會有點類似，但仔細詢問病史和理學檢查，其實還是可以找到一些蛛絲馬跡」。過敏專科及兒科專科醫師王韋力接受《NOWnews》採訪則強調，開學、中秋節後，包括」等都進入一波高峰，若有明顯發燒或身體不適，務必請病假休息，並多喝水、勤洗手。針對呼吸道感染症狀，王韋力則分析，呼吸道融合病毒（RSV）藉由飛沫、接觸傳染，因此校園內的門把、玩具、按鈕等物品都可能沾染病毒，，但RSV主要對年齡更小的幼兒園學童影響較大，重症機率較高，年紀越大的孩子，症狀就會較類似一般感冒。新冠肺炎部分，王韋力指出，今年臨床的觀察來看，，推測是新冠已經變成類似感冒的病毒，小朋友平時較常有感冒狀況，身體反而更能及時對「比較弱的病毒」做出應對，不過仍要提醒，新冠目前仍處於流行期，且重症及死亡病例數不少，還是要留意重症風險。