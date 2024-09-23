有雨無災！水利署：全台水庫大挹注　全年水情「審慎樂觀」

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▲水利署總結，9月底水庫滿庫是水資源管理的最佳情境，全年用水都審慎樂觀，但是也提醒雖然現在水庫蓄量偏高，像是石門水庫只要3、4個月就可以用完整個水庫容量。（圖／截取自水利署網站）

受到颱風外圍環流及低壓帶影響，新北平溪、瑞芳連兩天累積400毫米雨量。但水利署評估，這波雨勢「有雨無災」，為全台水庫帶來大量挹注，各地水庫蓄水量均達到8成以上，甚至滿庫，認為9月底水庫滿庫是水資源管理的最佳情境，全年水情「審慎樂觀」。針對此次降雨是否造成災情，水利署分析，目前雨勢已經趨緩，而過去幾天的降雨並未造成災情，許多局部地區出現積淹水情勢。而經過數天豪雨，北部的翡翠、石門蓄水量均有達到8成以上，攸關「台灣科技命脈」的新竹寶山及寶二水庫則均達到滿庫。至於基隆新山水庫約只有7成蓄水量，水利署說明，基隆降雨是以冬天居多，愈接近年底，水量會逐漸上升。再看向中部地區，苗栗明德、台中德基水庫分別蓄水量也達到89.5%、95.3%。值得一提，位於台中的石岡壩屬於攔河堰，主要負責調節大甲溪下游水力發電及灌溉用水，因此即便蓄水量只有3成，但只要上游的德基水庫水量夠，就造成台中地區缺水。而在南部地區，嘉義湖山水庫、台南曾文水庫均接近滿庫，高雄阿公店水也有81.6%的水量，讓水利署直言「曾文水庫現在是一個相當棒的狀況！」水利署總結，9月底水庫滿庫是水資源管理的最佳情境，全年用水都審慎樂觀，但是也提醒雖然現在水庫蓄量偏高，像是石門水庫只要3、4個月就可以用完整個水庫容量，接下來北部就是要密集注意用水量及冬雨情況，呼籲民眾還是要審慎用水。