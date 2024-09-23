黃珊珊遭停權仍赴美！黃國昌親揭原因　曝1事最遺憾

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民眾黨立委黃珊珊因擔任柯文哲競辦總幹事，爆發政治獻金亂帳案，遭黨停權3年，但19日她卻仍代表黨主席柯文哲出訪美國。對此，民眾黨立委黃國昌今（23）日出席民眾黨「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會時表示，黃珊珊是今年夏天的時候，本來就已經確定是這個訪團的成員之一，而他們最遺憾的是，民眾黨主席柯文哲被關押在看守所，沒辦法親自訪美出席國防工業會議。黃國昌指出，這個會期外交國防委員會參與的委員一樣是民眾黨立委林憶君，「憶君委員和珊珊委員針對這次參訪團成員確定上，他們有非常良性意見的溝通，珊珊也是今年夏天的時候，本來就已經確定是這個訪團的成員之一，並不是最近才突然做怎麼樣的變動。」黃國昌說，如果夏天的時候，訪團的成員確定，時間到的時候又突然更換成員的話，那可能反而會造成不必要的誤會，需要進一步說明，「所以珊珊出訪美國這件事情非常單純，早就決定了，現在只是按照既定的計畫出去而已，只是對台灣民眾黨黨團來講，我們非常遺憾的是，因為我們的主席柯文哲先生，現在正被民進黨政府關押在台北看守所裡，所以他沒辦法親自出席，這是我們最遺憾的事情。」