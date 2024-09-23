不用買新iPhone！實測升級iOS 18.1「通話錄音」成功　市話也能錄

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▲iOS 18.1 通話錄音經過實測，iPhone撥打和接聽電話都能進行錄音，行動電話、市話都可以錄音，錄音之前會有「將會錄製此通話」的語音提醒。（圖／記者周淑萍攝）

▲通話錄音結束後檔案會直接存在記事本內，實際收聽語音清晰，如果需要直接轉成文字就需要AI手機。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone「通話錄音」終於來了！在iOS 18.1的公測版已經可以使用該功能，且確定不需支援AI的iPhone 都能使用。《NOWnews》記者實際用iPhone 13 Pro 升級到iOS 18.1後，撥打或是接聽行動電話和市話都可以直接錄音，可惜目前沒有支援LINE通話。有了「通話錄音」未來就不用開擴音錄音，很值得直接將系統更新上去，但建議用戶等正式版再升級系統的穩定度會較高。基於隱私考量，蘋果官方一直沒有開放通話錄音功能，民眾只能在App Store 使用第三方App，除了使用方式相對複雜，也很容易出差錯，導致重要的通話根本沒有錄到。蘋果iOS 18正式版上週（9/17）開放更新，但「通話錄音」並沒跟著一起來，當時傳聞會在iOS 18.1上出現，果真如此，在首波的iOS 18.1公測版本上就開放該功能，同時也證實了一些蘋果沒有說清楚的部分。其實通話錄音不需要新手機，只要iPhone能更新上iOS 18就能使用通話錄音，意味著多數iPhone 用戶都能使用通話錄音，而最大的差別在於，，10月會英文版會先開放，明年才有中文化釋出，還需要耐心等待。記者實際用iPhone 13 Pro 升級到iOS 18.1公測版進行實測，撥打給市話用戶、手機用戶都可以直接錄音，可以通話錄音的通話會在畫面左上方出現一個音訊符號的錄音按鍵，，錄音後的檔案會直接儲存在備忘錄中。目前不支援第三方的通話，像是LINE、Messenger、WhatsApp都無法使用。雖然通話錄音功能很方便，但要來溫馨提醒一下，非正式版本的作業系統穩定度較差，以記者實際更新來說，iOS 18.1的公測版花了將近8小時才更新完成，一度覺得會變磚，建議如果是主力手機還是等正式版再更新，避免系統不穩定影響了手機使用。