麥當勞今起薯餅買一送一！本週8大優惠券　摩斯漢堡教師節9折優惠

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▲麥當勞APP全球版本週8大優惠券，今起薯餅買一送一、免費吃小薯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣首間「雙綠建築認證」麥當勞台北舊宗二餐廳開幕。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞台北舊宗二餐廳以莫蘭迪色調，打造居家舒活風店裝。（圖／台灣麥當勞提供）

▲摩斯漢堡9月28日教師節「9折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）

9月麥當勞最新優惠券來報到！本週麥當勞APP全球版發送8大優惠券，今（23）日起爽吃單點「薯餅買一送一」，買套餐免費吃小薯、蘋果派等加菜好康；全台首間「雙綠建築認證」麥當勞台北舊宗二餐廳，開幕首三日指定時段到店消費贈送「百分百環保袋」。摩斯漢堡9月28日教師節享MOS全台門市消費「9折優惠」一次整理。麥當勞APP全球版本週最新優惠券！今起至9月25日單點「薯餅買一送一」；即日起至9月29日，早餐購買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、買超值全餐「免費送蘋果派」、「哥倫比亞紅寶石單品美式＋麥香魚」特價99元、得來速限定買大麥克套餐免費送「4塊麥克雞塊」；9月27日至9月29日買超值全餐還能「免費送小薯」。本週9月27日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。台灣麥當勞40週年，麥當勞台北舊宗二餐廳迎接全台第一間「雙綠建築認證」，擁有美國綠建築協會LEED建築設計與施工類別（Building Design and Construction: Retail）的黃金級認證，以及符合台灣綠建築EEWH評估系統及標章制度中的「綠化量」、「基地保水」、「日常節能指標」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「水資源」六項指標，為黃金級的綠建築，並已取得候選綠建築證書。雙綠建築認證的「麥當勞台北舊宗二餐廳」，融合生態工法、建築工法節能設計、資源再利用與淨零排放概念，共擁有10多項環境友善設計；其中，會發電的「太陽能節能玻璃」、以回收衣物和塑膠做成的「衣纖木」步道、自行車「鐵馬驛站」、「電動車充電樁」等，都是首度現身台灣麥當勞餐廳。透過節能減碳的餐廳設計，預計每年將可減少約38公噸的碳排放量，約等於2.54公頃森林一年的碳吸存量。「麥當勞台北舊宗二餐廳」今開幕，呼應綠建築餐廳氛圍採用「居家舒活風」（Human Comfort）的室內設計風格，選以莫蘭迪柔和溫暖的色彩，搭配貼心圓弧收邊桌椅，可依不同客群人數多寡而選擇所需座位數。即日起至9月25日，開幕首三日上午11時至晚間20時，於台北舊宗二餐廳或以得來速消費任何餐飲（不含醬包），即可獲得以100%回收塑膠再製而成的「百分百購物袋」紅色款乙個（每筆消費限贈乙個）。即將迎接教師節，摩斯漢堡9月28日當天，凡持教師證或全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費可享「9折優惠」！現在還有LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元。