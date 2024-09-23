豪雨狂炸三級應變比新北晚開？蔣萬安澄清平時就三級、晚間再強化

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上周末豪雨狂炸全台，不過，外界質疑台北市昨晚才開設三級應變中心，比新北下午就開設還晚？對此，台北市長蔣萬安今（23）日解釋，台北市平時就是三級開設，晚間是「三級強化」。蔣表示，北市昨下午5時40分就發14萬通簡訊通知堤外停車場車主移車，6時開始實施只出不進、10時拖吊，至今凌晨零時完成汽車40餘輛、機車20餘輛拖吊作業後隨即關閉水門，保障市民安全。台北市長蔣萬安指出，針對近日大雨，市府上周六傍晚就已成立跨局處的緊急應變小組，包括公務局、消防局相關單位以及士林、北投區公訴所等，密切監控雨勢狀況，而北投區最大時雨量來到72.5毫米、累積最大雨量也來到300毫米，「這個確實是有可能造成嚴重災情」。因此昨天包括基隆河、中山橋堤外進行只出不進措施，晚間8時再擴大到基隆河整個沿岸堤外，4小時後進行拖吊作業；今凌晨零時許就完成了基隆河沿岸以及景美溪旁疏散門的全面關閉。「昨天我們也即刻在南港區預先的針對邊坡管制的保全戶兩名民眾，先讓他們到山下安全的處所先緊急的避難，就是要確保市民朋友的安全」。媒體追問，對於通知車主移車的效率是否滿意？蔣萬安則回應，昨天傍晚5時40分左右，北市就發出了14萬通簡訊通知車主即將進行只出不進管制，6時實施後還有4小時，又盡速透過官方LINE群組、災防APP及周邊鄰里廣播通知，告訴車主盡快移車。至於外界質疑，為何新北昨下午就開設三級應變中心，而北市卻是晚間才開？蔣萬安則解釋，北市平時就是三級開設，晚間是「三級強化」，包括工務局、消防局、環保局、交通局，還有區公所、民政等相關單位全面進駐在EOC。