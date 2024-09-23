學權調查指標94.1%挨轟背離現實　學生團體4點呼籲教育部退回重做

我是廣告 請繼續往下閱讀

教育部最近公布大專校院學生權利調查結果，整體學生權利的平均指標94.1%。不過多個學生團體今（23）日指控，該調查結果背離現實，未能準確反映多元群體學生實際面臨的問題，並且要求教育部退回重做調查、強化制度落實與成效評估、加強對於多元學生群體支持、擴大調查範圍涵蓋國教端學生。台灣學生聯合會、台灣移民青年倡議陣線協會、性平教育20年學生倡議連線、台灣大學原住民學生反歧視行動小組、台灣障礙青年、台灣青年民主協會、EdYouth台灣一滴優教育協會今日在立法院研究大樓101會議室召開「退回重做！學權調查背離現實，教育部勿自欺欺人」記者會，指控教育部近期公布大專校院學生權利調查結果背離現實，未能準確反映多元群體學生實際面臨的問題。台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，該調查結果與過去團體倡議經驗相去甚遠，報告數據僅側重於制度的架構，然而抽象的數字是否可以真正轉化成為學生的實際感受與保障，教育部還需要更多細部調查與檢討。台灣學生聯合會副秘書長馮輝倫指出，該調查是由校方提供10名代表當中抽取5名代表填答，這個方法可能誤判真實情況，例如填答者若非身心障礙者，未必可以充分理解無障礙設施情況，而且某些題目名詞，例如「具體措施」的定義模糊不清，每名填答者可能由於標準不同產生分歧。台灣移民青年倡議陣線協會常務理事李依靜提到，高教深耕補助資源分配受到學校左右，導致弱勢群體之間為了爭取補助弱弱相殘，這個現象難以在問卷調查呈現，此外也未探詢校園當中「多元文化假」、「校園資訊多語化」的實際狀況，教育部應該抽樣統計不同族裔身分學生填答，落實族群主流化。性平教育20年學生倡議連線的成員陳思捷表示，該調查缺乏多元性別想像，包括男女宿舍應有相同宿舍管理標準與多元性別安全住宿空間、選課部分開設女性及多元性別優先專項體育課等，不應只有追求未被差別待遇，而且校園制度設計應更精準定義需求，重視制度細節完善與實行成效。台灣障礙青年成員蔡承諺坦言，該調查不能反映障礙學生的真實經驗，不但沒有調查特殊教育推行委員會，結果也與校園無障礙環境仍待改善的現實有落差，其中編列經費、規劃設計缺乏使用者經驗、工程發包不易都是可能因素，因此呼籲教育部與學校重視身心障礙學生權益與真實處境，改善校園無障礙環境。台灣大學原住民學生反歧視行動小組的Mauna Delau 強調，該調查是以學生的觀察作為指標，忽略受測學生未必可以充分理解原住民學生困境，導致結果背離原民學生實際經驗，形成多元文化措施充分的表象，然而原住民學生最常遇到的困境就是落實制度的行政體制與流程中的歧視、偏見與不友善，完全無法呈現在該調查。EdYouth台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖表示，該調查著重制度建立與否，實行卻是缺乏具體支持和監督機制，這個情況在少數群體的受教權方面的問題尤為明顯，各校之間仍然存在嚴重落差。李瑞霖補充，國教端學權推動也有遇到相似困境，特別是在國中小學生需求往往都被簡化處理，現行制度未能提供足夠的在乎或是意見表達空間。針對以上問題，李瑞霖代表學生團體提出4項訴求，包括教育部退回重做調查、強化制度落實與成效評估、加強對於多元學生群體支持、擴大調查範圍涵蓋國教端學生，呼籲教育部即刻採取行動。