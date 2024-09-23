名模宮崎麗果剛升格5寶媽！突鬆口「乳房壞死」　已切除一部分

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▲宮崎麗果曬出老公用哺乳瓶餵奶的照片，引發新手媽媽們的廣大迴響。（圖／宮崎麗果Threads）

▲宮崎麗果坦言5年前曾罹患嚴重的乳腺炎，經歷生死交關。（圖／宮崎麗果Threads）

▲宮崎麗果目前經營多家與美容相關的公司，是位事業有成的「超級媽媽」。（圖／宮崎麗果IG）

36歲日本名模宮崎麗果，曾經歷2段失敗的婚姻，與前2任丈夫共生下3個孩子，2021年3度嫁給大8歲「EXILE放浪兄弟」成員黑木啓司，陸續生下2胎。本月13日宮崎麗果才宣布生下第5胎寶寶，昨（22）日她首度發文透露自己曾罹患乳腺炎，導致乳房壞死已經切除一部分，引發外界討論。宮崎麗果日前上傳丈夫用哺乳瓶餵奶的照片，引起廣大的迴響，她收到許多新手媽媽們的留言，表示自己想餵母乳卻做不到，因此受到批評而感到痛苦。對此，宮崎麗果昨日在threads發文，表示不是每個人都會自然而然地分泌母乳，更接著透露：「我雖然不是母乳分泌不良，但5年前曾因嚴重的乳腺炎而瀕臨生死，不得不切除一部分乳房組織（這是第一次公開），因此需要格外謹慎。每個人都有自己的情況。」同時宮崎麗果也呼籲粉絲，每個人的情況不同，期盼大家能理解媽媽們哺乳的方式，讓世界變得更加溫柔。宮崎麗果與2任前夫育有3子，3婚嫁給大8歲的黑木啓司後，接著產下2子，升格5寶媽。而在她2度離婚懷第3胎的同時，因孕婦身分而求職無門，便開始做生意維生，最後成功成為事業有成的名模兼企業家，目前經營著數家化妝品和諮詢公司。