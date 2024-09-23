潘威倫引退賽添亮點！歷屆中華隊總教練齊聚大巨蛋　見證最後一舞

2001年是潘威倫首度成為台灣成棒代表隊一員遠征荷蘭港口盃，到2017世界棒球經典賽是潘威倫選手生涯最後一次穿上台灣成棒代表隊球衣，歷經17年的棒球之路，潘威倫屢次代表國家征戰，能夠代表台灣隊出賽對於自己來說是一種榮耀，也是一種肯定。統一7-ELEVEn獅今（23）日宣布，潘威倫9月28日的引退賽當天，將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們，其中包括林華韋、楊賢銘、陳進財、徐生明（由夫人 謝榮瑤代為出席）、葉志仙、洪一中、謝長亨及郭泰源共同出席。
國際賽完美表現 深印球迷內心
2013 年的世界棒球經典賽，潘威倫臨危授命，以長中繼的角色登板，面對強敵荷蘭重砲部隊，潘威倫中繼 4.2 局，投球數 60 球、被敲出1支安打，無失分好表現，幫助台灣隊在比賽後半段能夠以 8：3 逆轉，取得關鍵性的二連勝，助台灣隊挺進八強，居功厥偉。
2015年世界12強棒球賽中，首戰對上荷蘭，同樣台灣隊先發投手再次出現危機，總教練郭泰源派出經驗豐富的潘威倫壓陣。 臨危受命潘威倫，再次發揮了他精準的控球和隨機應變的沉穩，靠著精準無比的控球解決對手，雖被敲出安打，但總是能靠著豐富經驗化解危機，扮演長中繼救火角色，那場賽事潘威倫中繼主投 3.1 局，被敲 5 安打、無失分，把荷蘭可能的大局瓦解。
邀請歷屆中華隊教頭 教師節獻上感恩
從踏入成棒層級，潘威倫也是台灣隊常客和主力要角之一，就在9月28日潘威倫引退賽臺北大巨蛋賽後，賽後感謝儀式將邀請現場球迷一起搭乘時光機，回顧潘威倫台灣隊生涯的點點滴滴，而歷屆曾經在台灣隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在台灣隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。
9月28日，潘威倫引退賽當天將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們，其中包括林華韋、楊賢銘、陳進財、徐生明（由夫人 謝榮瑤代為出席）、葉志仙、洪一中、謝長亨及郭泰源共同出席，並參與賽後感謝儀式，為潘威倫選手生涯最後一年獻上祝福，當天也恰逢教師節，而每一位總教練都是他最佳的導師，希望透過這樣的儀式感謝給他幫助過的每一位台灣隊總教練，也充分詮釋潘威倫總是DU MY BEST，把自己最好的毫不保留，為球隊征戰。
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2013 年的世界棒球經典賽，潘威倫臨危授命，以長中繼的角色登板，面對強敵荷蘭重砲部隊，潘威倫中繼 4.2 局，投球數 60 球、被敲出1支安打，無失分好表現，幫助台灣隊在比賽後半段能夠以 8：3 逆轉，取得關鍵性的二連勝，助台灣隊挺進八強，居功厥偉。
2015年世界12強棒球賽中，首戰對上荷蘭，同樣台灣隊先發投手再次出現危機，總教練郭泰源派出經驗豐富的潘威倫壓陣。 臨危受命潘威倫，再次發揮了他精準的控球和隨機應變的沉穩，靠著精準無比的控球解決對手，雖被敲出安打，但總是能靠著豐富經驗化解危機，扮演長中繼救火角色，那場賽事潘威倫中繼主投 3.1 局，被敲 5 安打、無失分，把荷蘭可能的大局瓦解。
邀請歷屆中華隊教頭 教師節獻上感恩
從踏入成棒層級，潘威倫也是台灣隊常客和主力要角之一，就在9月28日潘威倫引退賽臺北大巨蛋賽後，賽後感謝儀式將邀請現場球迷一起搭乘時光機，回顧潘威倫台灣隊生涯的點點滴滴，而歷屆曾經在台灣隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在台灣隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。
9月28日，潘威倫引退賽當天將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們，其中包括林華韋、楊賢銘、陳進財、徐生明（由夫人 謝榮瑤代為出席）、葉志仙、洪一中、謝長亨及郭泰源共同出席，並參與賽後感謝儀式，為潘威倫選手生涯最後一年獻上祝福，當天也恰逢教師節，而每一位總教練都是他最佳的導師，希望透過這樣的儀式感謝給他幫助過的每一位台灣隊總教練，也充分詮釋潘威倫總是DU MY BEST，把自己最好的毫不保留，為球隊征戰。