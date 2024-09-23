潘威倫引退賽添亮點！歷屆中華隊總教練齊聚大巨蛋　見證最後一舞

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▲統一7-ELEVEn獅投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽，將邀請歷屆中華隊總教練齊聚台北大巨蛋，包含2008年北京奧運總教練洪一中，以及2006年、2010年亞運教練葉志仙。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEn獅投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽，為向過去曾經的教練表達感謝，邀請歷屆中華隊總教練出席，其中包含已逝傳奇教練徐生明，將由其夫人謝榮瑤代為出席。（圖／統一獅提供）

2001年是潘威倫首度成為台灣成棒代表隊一員遠征荷蘭港口盃，到2017世界棒球經典賽是潘威倫選手生涯最後一次穿上台灣成棒代表隊球衣，歷經17年的棒球之路，潘威倫屢次代表國家征戰，能夠代表台灣隊出賽對於自己來說是一種榮耀，也是一種肯定。2013 年的世界棒球經典賽，潘威倫臨危授命，以長中繼的角色登板，2015年世界12強棒球賽中，首戰對上荷蘭，同樣台灣隊先發投手再次出現危機，總教練郭泰源派出經驗豐富的潘威倫壓陣。 臨危受命潘威倫，再次發揮了他精準的控球和隨機應變的沉穩，靠著精準無比的控球解決對手，從踏入成棒層級，潘威倫也是台灣隊常客和主力要角之一，就在9月28日潘威倫引退賽臺北大巨蛋賽後，賽後感謝儀式將邀請現場球迷一起搭乘時光機，回顧潘威倫台灣隊生涯的點點滴滴，而歷屆曾經在台灣隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在台灣隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。9月28日，，當天也恰逢教師節，而每一位總教練都是他最佳的導師，希望透過這樣的儀式感謝給他幫助過的每一位台灣隊總教練，也充分詮釋潘威倫總是DU MY BEST，把自己最好的毫不保留，為球隊征戰。