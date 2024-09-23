轟賴清德雙標！黃國昌嗆綠也曾退總預算　綠委：27席要怎麼退？

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立法院於上周五開議，而藍白即聯手退回明年度中央政府總預算案，引發熱議，民進黨痛批此舉是贏了表決輸了民心，是無差別式的攻擊。而民眾黨立委黃國昌則反嗆在2008年之際，賴清德擔任黨團幹事長也曾提案要退回總預算案，砲轟賴是雙標。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（23）日說明，當時時空背景為世界遭逢金融風暴，民進黨團主張總預算反應全球金融風暴要有更好的調節，而政府仍虛編了經濟成長5％，因此付委時提出請政院重新審酌，且當時民進黨僅27席立委，「是要怎麼退回？」藍白上周聯手退回明年度中央政府總預算案，副幹事長洪申翰表示，今天只要在預算上有不同看法 ，就要動員多數委員把所有總預算退回，如果只要有意見都要退回，根本不會有審到預算的一天 ，質疑總預算審議要怎麼進行？認為在野黨此舉是綁架式、毀滅式，為了反對而反對，可以在委員會好好討論監督，卻退回整個總預算。吳思瑤說，在野黨可以說是贏了表決、輸了民心，是無差別式的攻擊、毀滅式的作法。至於黃國昌痛批賴清德雙標，過去也曾提案要退回總預算。吳思瑤回應，2008年當時時空背景為世界遭逢金融風暴，民進黨團主張總預算反應全球金融風暴要有更好的調節，但當時總統馬英九沒有考量到金融風暴影響，還虛編經濟成長率5％，這將影響來年的稅課收入，因此民進黨主張付委於提出請政院重新審酌。吳思瑤表示，這是理性正當的意識主張，並沒有退回總預算，更強調當時只有27席立委，怎麼有能力退回？請黃國昌不要指鹿為馬、去脈絡化。