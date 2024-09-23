名家論壇》黎榮章／白營轉守為攻　網路反應現況如何？

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▲民眾黨之網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲臉書白營社群，挺柯相關貼文數據分析。（圖／QuickseeK提供）

▲京華城案，近期網路留言內容、主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，民眾黨隨後展開全台宣講，以「為司法正義站出來」為號召，在線下線上同步展開攻勢，8日的首場集會在立院外舉行，現場聚集超過2萬人相挺，民眾黨也表示，接下來要再舉行7場戶外開講活動、24場客廳會或座談會，以直接接觸民意的方式全力發聲。對於民眾黨的大反攻，網路迴響如何？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，自從9月5日柯文哲遭羈押後，民眾黨的網路聲量從最一開始有逼近單日20萬則聲量開始一路往下，8日的首場線下聚會雖然不少人共襄盛舉，惟未轉換成線上士氣，網路聲量僅10萬則，此後又一路遞減，近日平均每日聲量只有3萬多則。雪上加霜的是，民眾黨舉辦一系列宣講活動的主訴求是「司法正義」，並主張柯給予京華城20％容獎並不違法，然而連日來數場活動接連舉辦，相關訴求卻未成為網路關注焦點。透過大數據分析可知，近來民眾黨在網路上被熱議的話題包括「陳佩琪專訪限特定三家媒體四叉貓公開記者群對話：爆炸了」、「緊咬蔡壁如是京華城案隱藏版人物洪健益發不自殺聲明」，甚至還歪樓到台北市議員鍾小平的疑似性騷擾案，唯獨就是沒有跟「司法正義」相關的議題，顯然民眾黨線上線下聲勢無法發揮1+1>2的效果。然而根據TVBS最新民調顯示，不信柯文革沒貪汙的民眾雖占多數，但還沒有過半，且仍有24%、將近1/4民眾相信柯的清白。而台灣民意基金會民調顯示，有將近3成國人同意柯案是政治迫害。既然民意並非完全一面倒相信柯有罪，為何民眾黨訴求無法在網路上帶動共鳴？恐怕因其本身就是小黨，和對手相比敵眾我寡，加上最大在野黨國民黨雖對追求司法正義有共識，但實際上黨內對支持柯文哲並非全無雜音，態度頗為曖昧，導致民眾黨獲得的奧援不夠，聲勢自然難敵。進一步觀察在民眾黨自己的網路社群中，聲援柯文哲力道如何？大數據分析結果顯示，在柯文哲被羈押進入第二週後，白營同溫層內，挺柯文章的發文量931則，已少於第一週的1596則，且相關貼文的支持者互動數也降低，第一週的互動數72萬次，第二週僅剩50萬次。儘管民調顯示有7成小草相信柯清白，但觀察民眾黨近日論述，嘗試援引各縣市案例證明京華城容積獎率無涉違法，然而相關討論牽扯到法規、都市計畫等複雜專業領域，民眾黨一時間難以將複雜的抽象概念轉化成庶民語言，論述傳播效果不強，無怪乎白營內部挺柯力道也現疲態。民眾黨這兩週不斷控訴京華城案的偵辦過程有不公疑慮，並試圖澄清京華城案並無違法，對此，整體網路輿情反應如何？透過話題類聚分析可知，有25.7%的聲量不以為然，認為「白營打新竹馬偕是偷換概念」。13.1%的聲量贊同白營論述，認為「北檢違反偵查不公開」，但也有12.1%認為「柯文哲活該」、11.4%嘲諷「柯文哲裝不知情」，更有10.7%認為「此案就是圖利」、9.3%「批評民眾黨全黨挺貪污」、8.9%「嘲諷白營稱柯是台灣曼德拉」、8.6%「批評北檢和鏡週刊的關係」。總體而言，挺柯聲量大約占京華城案相關留言的2成，其餘8成都是不同情民眾黨、甚至心證柯文哲有罪。由此可見，面對專業且複雜的政治議題，若無法找到簡明易懂的闡述方式，很難在短時間內爭取到最大支持，加上綠營從友好媒體到側翼宛如大軍壓境，所到之處風行草偃，即便民眾黨積極說服群眾此案有司法不公之嫌，白營在輿情風向上仍處逆風。民眾黨近日以來的主要論述，包括「批評政治介入司法」、「說明柯文哲依法行政並未圖利」，即使目前透過大數據觀察看來，網路風向對柯文哲仍不利，但本案仍在調查尚未正式起訴，若檢方最終查不到金流證實對價關係，且容積獎勵亦無違法、圖利問題，最後柯文哲得以輕舟度過萬重山，經此番試煉，其政治身價可能還能加鍍一層金身更上層樓，並變成「司法正義」品牌代言人。反之，若過不了這一關、因而入罪，不僅柯文哲的人設將面臨重大考驗，連民眾黨的未來也將蒙上更多不確定因素。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com