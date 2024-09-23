iPhone 4「10年的約定」爆紅！充電解鎖畫面瘋傳　2.2萬人被逼哭

你的iPhone舊機還在嗎？最近iPhone 16全系列幾款剛上架，許多人都已經拿到新機使用，結果也帶起舊機的話題，最近果粉拿出自己在10年前持有的iPhone 4，因為過去手機被亂測試密碼導致鎖住上萬小時，從那時起下定決心保留手機到10年後，沒想到這一刻終於來臨，她也成功充電解鎖iPhone 4手機畫面，吸引上千萬人朝聖，也有人發現其中藏洋蔥，引發不少討論。
iPhone 4意外被鎖8萬小時！10年封存的回憶爆紅
這名大陸網友在社群平台抖音上發布影片，透露自己在2015年時換下手機，結果本來舊手機iPhone 4應該是家人亂試密碼多次，竟然被鎖住破8萬小時，相當於10年的時間，最近隨著iPhone 16上市讓他又想起這件事情，於是就買了一條iPhone 4的充電線試看看手機還能不能充電，沒想到真的還能用且可以開機。
第一時間打開手機之後，手機仍然要「288分鐘」才可以解鎖，等於再4小時48分就可以解鎖10年未見的手機。等到時間到了之後，回到iPhone 4那個最熟悉的滑動箭頭解鎖畫面，因為該網友密碼始終如一因此都還記得，最後也真的打開這等了10年的回憶，光是還沒瀏覽手機的內容，影片觀看次數就突破1600萬人。
等了10年的iPhone 4裝什麼？手機殼、桌布都是回憶逼哭網友
而該網友解鎖iPhone 4之後，影片也被上傳到「Threads」上變成熱門貼文，超過2.2萬人按讚留言，先是桌布放的是東方神起隊長鄭允浩掀起許多人早期韓團的回憶殺；接著是10年前的App圖示跟現在也都不相同，像是台灣人也愛用的IG，本來是一台咖啡色復古的照相機圖案，讓人非常懷念；最後則是手機殼使用的是冰雪奇緣艾莎的圖案，證實冰雪奇緣已經是10年前的產物。
最讓人噴淚的是，該網友也在iPhone 4的相簿當中，找到自己家已經過世的貓咪影片，她表示：「之所以一直沒有把iPhone 4丟掉或者是刷新手機，也是因為捨不得這些手機裡面的資料，我等了10年天啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示「桌布竟然是鄭允浩，我真的要哭了」、「現在版數位時空膠囊」、「冰雪奇緣竟然已經是10年前的東西.....真的歲月催人老啊QQ」、「一打開手機被鄭允浩給嚇到，天曉得當年東方神起有多紅啊！而且冰雪奇緣竟然已經10年以上，太離譜了」、「看到貓咪影片也想到我家過世的貓咪，好多10年前的產物....實在都是時代的眼淚，好好哭啊QQ！」而如果你也有一支舊手機還能用，也許最近把它打開來看看，說不定也有意想不到的驚喜呢！
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這名大陸網友在社群平台抖音上發布影片，透露自己在2015年時換下手機，結果本來舊手機iPhone 4應該是家人亂試密碼多次，竟然被鎖住破8萬小時，相當於10年的時間，最近隨著iPhone 16上市讓他又想起這件事情，於是就買了一條iPhone 4的充電線試看看手機還能不能充電，沒想到真的還能用且可以開機。
第一時間打開手機之後，手機仍然要「288分鐘」才可以解鎖，等於再4小時48分就可以解鎖10年未見的手機。等到時間到了之後，回到iPhone 4那個最熟悉的滑動箭頭解鎖畫面，因為該網友密碼始終如一因此都還記得，最後也真的打開這等了10年的回憶，光是還沒瀏覽手機的內容，影片觀看次數就突破1600萬人。
等了10年的iPhone 4裝什麼？手機殼、桌布都是回憶逼哭網友
而該網友解鎖iPhone 4之後，影片也被上傳到「Threads」上變成熱門貼文，超過2.2萬人按讚留言，先是桌布放的是東方神起隊長鄭允浩掀起許多人早期韓團的回憶殺；接著是10年前的App圖示跟現在也都不相同，像是台灣人也愛用的IG，本來是一台咖啡色復古的照相機圖案，讓人非常懷念；最後則是手機殼使用的是冰雪奇緣艾莎的圖案，證實冰雪奇緣已經是10年前的產物。
最讓人噴淚的是，該網友也在iPhone 4的相簿當中，找到自己家已經過世的貓咪影片，她表示：「之所以一直沒有把iPhone 4丟掉或者是刷新手機，也是因為捨不得這些手機裡面的資料，我等了10年天啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示「桌布竟然是鄭允浩，我真的要哭了」、「現在版數位時空膠囊」、「冰雪奇緣竟然已經是10年前的東西.....真的歲月催人老啊QQ」、「一打開手機被鄭允浩給嚇到，天曉得當年東方神起有多紅啊！而且冰雪奇緣竟然已經10年以上，太離譜了」、「看到貓咪影片也想到我家過世的貓咪，好多10年前的產物....實在都是時代的眼淚，好好哭啊QQ！」而如果你也有一支舊手機還能用，也許最近把它打開來看看，說不定也有意想不到的驚喜呢！