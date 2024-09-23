iPhone 4「10年的約定」爆紅！充電解鎖畫面瘋傳　2.2萬人被逼哭

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▲網友的iPhone 4在10年前被亂按密碼上鎖長達8萬多小時，等了10年之後，終於剩下288分鐘可以解開，最後成功進入手機主頁。（圖/Threads）

▲該支iPhone 4掀起回憶殺，包括手機殼的冰雪奇緣艾莎已經是10年前問世的人物，手機桌布是當時當紅的韓團東方神起隊長鄭允浩，該網友也在手機內找到過世貓咪的影片。（圖/Threads）

你的iPhone舊機還在嗎？最近iPhone 16全系列幾款剛上架，許多人都已經拿到新機使用，結果也帶起舊機的話題，最近果粉拿出自己在10年前持有的iPhone 4，因為過去手機被亂測試密碼導致鎖住上萬小時，從那時起下定決心保留手機到10年後，沒想到這一刻終於來臨，她也成功充電解鎖iPhone 4手機畫面，吸引上千萬人朝聖，也有人發現其中藏洋蔥，引發不少討論。這名大陸網友在社群平台抖音上發布影片，，最近隨著iPhone 16上市讓他又想起這件事情，，等於再4小時48分就可以解鎖10年未見的手機。等到時間到了之後，，光是還沒瀏覽手機的內容，影片觀看次數就突破1600萬人。而該網友解鎖iPhone 4之後，影片也被上傳到「Threads」上變成熱門貼文，超過2.2萬人按讚留言，，她表示：「之所以一直沒有把iPhone 4丟掉或者是刷新手機，也是因為捨不得這些手機裡面的資料，我等了10年天啊！」貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示、「看到貓咪影片也想到我家過世的貓咪，好多10年前的產物....實在都是時代的眼淚，好好哭啊QQ！」而如果你也有一支舊手機還能用，也許最近把它打開來看看，說不定也有意想不到的驚喜呢！