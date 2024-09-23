總預算被退綠嗆要釋憲　國民黨團：別把大法官當成救援部隊

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上週藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，讓民進黨團怒喊將聲請釋憲。對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘今（23）日說，行政院應該和在野黨溝通協調，不要動輒把司法搬出來，把大法官作為救援部隊。針對上週藍白聯手將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會一事，林思銘今天受訪時，先是籲請民進黨團總召柯建銘、行政院，正視立法院在野黨對預算提出的爭議，做出溝通協調，不要動輒把司法搬出來，把大法官作為救援部隊，要聲請釋憲。林思銘認為，行政部門、立法部門預算爭議，就透過兩院、政黨協商，也請行政院對在野黨提出的問題，做出善意回應，就可獲得解決，不要把球又丟給大法官，「大法官也會覺得很煩！」至於行政院長卓榮泰稱會持續溝通？林思銘則說，卓榮泰如果要跟在野黨溝通，國民黨非常樂意，但截至目前為止沒有收到相關通知。