傳考慮在阿拉伯聯合大公國設廠？台積電：並無新海外投資具體計劃

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針對商討阿拉伯聯合大公國的建廠傳聞，台積電今（23）日回應表示，專注於現有的佈局專案，目前並無新的海外投資具體計劃。根據華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，全球晶圓代工龍頭台積電高層近日走訪阿拉伯聯合大公國，討論建廠事宜，三星（Samsung）也考慮在未來數年於阿聯投入晶片製造。對此，台積電回應，公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論，然而，台積電正專注於現有的全球佈局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃。台積電出海，目前於美國亞利桑那、日本熊本以及德國德勒斯登設廠。亞利桑那州廠將如預計於2025年上半年量產4奈米製程；熊本1廠將於今年年底量產，屆時將生產12、16奈米、22、28奈米製程，熊本2廠計畫於2027年投入營運；德勒斯登廠則將在2027年量產。