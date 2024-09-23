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翁曉玲要提高大法官判決門檻！國民黨團排優先法案　這週五進一讀

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立委翁曉玲提出修法提高大法官判決門檻。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委翁曉玲提出修法提高大法官判決門檻。（圖／NOWnews攝影中心）
憲法法庭20日判決死刑有條件合憲，引發藍委不滿，國民黨立委翁曉玲加碼修法，提高大法官判決門檻，從現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。對此，國民黨團書記長林思銘今（23）日回應，這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，這周二的程序委員會已經排入，27日就會進入一讀。

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依照現行規定，大法官作成判決或暫時處分時，需現有總額3分之2以上大法官參與評議，並得到現有總額過半數同意。

翁曉玲提出，把大法官2分之1的同意門檻提高到3分之2。也就是說，若翁提出的修正案都通過，未來需要至少10名大法官參與評議，並有至少7名同意才能做成判決。

對於翁曉玲的提案是否列為國民黨團新會期的優先法案？林思銘今天受訪時說，少數大法官是少數觀點，並不具多元性，對聲請釋憲的民眾影響巨大，因此這個會期一定把翁曉玲的提案列為優先法案，這周二的程序委員會已經排入，27日就會進入一讀。
 

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