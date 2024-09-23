日本非法移工人數創新紀錄！失聯外國技能生翻倍　越南人佔最多

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由於少子化和高齡化社會影響，日本和台灣、韓國一樣，面臨嚴重的缺工問題，為了改善問題，日本政府近幾年放寬移工政策，並增多移工人數，但也使得失聯移工人數大幅度上升，下落不明的失聯移工以越南人為最大宗。《越南之聲（VOV）》報導，2020年日本境內失蹤、下落不明的外國實習生人數為5585人，到了2023年這一數字增為9752人，創下歷史新紀錄。按比例計算，每50名在日本工作的外國實習生中，就有一個人失蹤、下落不明。從國家來看，越南實習生失蹤、下落不明的人數最多，共有5481人；接續為緬甸的1765人，以及中國816人和柬埔寨694人。從職業類型來看，47.1%是營造業相關，接續為農業相關達8.6%、食品生產類及機械金屬業為7.9%。日本已超越台灣成為越南最大雇主國，越南官方統計顯示，今年上半年有將近8萬名越南勞工出國工作，日本是第一大市場，超過4萬人；其次是台灣，超過2萬7000人；去南韓工作的則約有5500人。