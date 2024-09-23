租補預算近逼興建社宅預算　李彥秀轟「偷換概念」：變相推升房租

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房價、房租屢創歷史新高，連央行都祭出史無前例的第七波選擇性信用管制，連揮「四記重拳」避免情況繼續惡化。國民黨立委李彥秀今（23）日指出，民進黨政府將「居住正義」視為重要議題，賴清德總統卻偷換概念，將租金補貼當作社宅， 租金補貼預算逼興建社宅預算，「沒有真正幫助弱勢，還變相推升房租」。李彥秀表示，賴清德競選期間，開出2032年百萬社宅支票，其中，租金補貼就高達五成（租金補貼50%、包租代管25%、興建社宅25%），也就是「大灑幣」補助50萬戶租金，撐起社會住宅的大餅，但是扣掉蔡英文12萬戶興建社宅（實際完工入住數僅有3萬戶），賴清德只要再興建13萬戶社宅即可達標。李彥秀續指，但民進黨政府似乎找到社宅達標的巧門，八月初，進一步擴大租金補貼的數量，從原本的50萬戶，擴大為75萬戶，相當於全台八成的租屋族都可享有補貼。「租金補貼」短期內看似減輕了年輕人租屋負擔，但是也遭到「租金補貼加碼，房租越補越高」的質疑。事實上，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策，」看似用錢解決一切問題，但是居住政治仍是遙遙無期，不但加重政府長期財政負擔，更可能加劇房價與房租問題的惡化。李彥秀提到，2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元，直逼國家住都中心興建社宅四年加總的工程款872億餘元。明年度租金補貼，更高達335億元，75萬戶租金補貼，「讓賴清德八年百萬社宅政見，三個月就達標！」根本就是把租屋補貼當成社會住宅，再次創下世界奇蹟（美國也有類似租金補貼，但是不會稱為社宅），偷換概念、大炒短線作法，完全無助於居住正義的落實。李彥秀也說，更可憐的是無法參與租金補貼的年輕人，自己一位助理，今年剛剛大學畢業，從花蓮北上工作，典型的北漂族，在北市租了一間地下一樓的小套房，一個月租金將近一萬，但租屋處為工業用地，沒辦法申請租金補貼，成為社會最弱勢的一群年輕人；更有許多房客因為申請租金補貼，房東租金收入曝光，房東將把租客趕出去的血淚案例。李彥秀認為，去年八月推出的新青安貸款不但助長房價推升，亂象叢生，更衍生後續房市的高度風險。民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。