10歲日童命案　四川副縣長疑因抱怨「殺個小孩兒多大事兒」受查

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▲中國網傳，發表仇日言論的四川省甘孜州新龍縣副縣長黃如一。（圖／翻攝自四川省新龍縣政府官網）

▲黃如一的仇日言論在微信群組引發撻伐。（圖／翻攝自微博）

中國廣東省深圳市10歲日籍男童，上學途中遇刺身亡一案，在中日兩國引發廣大討論，不少中國民眾都前往男童生前就讀的學校獻花哀悼。不料近日又傳出四川省1名副縣長，疑似在網路上散播仇恨言論，聲稱「殺個小孩兒多大事兒？」現已被調查。綜合中媒報導，中國網路上流傳的截圖顯示，一位微信暱稱「黃如一」的網友，在某微信群內稱：「殺個小孩兒多大事兒？」「沒濫殺無辜啊，殺的小日本子」結果遭群組裡其他人反駁稱：「縣長大人，那小孩才十歲。」但他似乎並未意識到自己說的話有多不妥，仍在群內發表相關仇恨言論。報導指出，黃如一疑似爲四川省甘孜州新龍縣的掛職副縣長，1983年生，先後就讀重慶大學、四川大學，擁有博士學位，寫過書，2004年進入四川省農村能源辦公室工作，2021年升至省農村能源發展中心副主任，同年掛職甘孜州新龍縣委常委、副縣長，負責省直定點幫扶等工作。報導並引述甘孜州及新龍縣有關部門回應，證實當事人為新龍縣政府的領導成員，已經掌握事件，當局高度重視，多個部門已介入調查，相關情況有待官方後續通報。有知情人士向中媒透露，被截圖的微信群組，主要是出版、傳媒等行業的書友群，網傳截圖內容屬實，「黃如一」發表仇恨言論後遭到撻伐，現已退出群組並更換大頭貼照。