《六人行》30週年秘辛大公開　台灣曾播幾集就腰斬、徐薇助攻翻紅

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▲台灣電視頻道曾嘗試國語配音播映《六人行》，原味大失，收視依然沒有起色。（圖／摘自IMDb）

▲《六人行》之後在台播映以有線頻道為主，觀眾口碑越來越好，也有死忠的粉絲，逐漸成為在台知名度和人氣都高的美國喜劇影集。（圖／摘自IMDb）

▲《六人行》推出之初，知名度最大、片酬最高的是寇特妮考絲（左），而非珍妮佛安妮絲頓。（圖／摘自IMDb）

美國經典喜劇影集之一《六人行》歡慶播出30週年，台灣除了本月初開始已在HBO GO馬拉松重播，美國更在HBO的影音平台Max推出慶祝特輯，所有主角各自的著名戲服、最令人印象深刻的場景等也在拍攝該劇的加州華納影城展出。雖然扮演錢德的馬修派瑞已在去年逝世，6位主角全員到齊無法再現，大家還是難忘這齣戲帶給觀眾的歡樂。其實《六人行》雖從美國逐漸紅到全球，最早登陸台灣時，反應非常不理想，中視甚至才播幾集就腰斬，之後轉到有線台的大地頻道播映，片末還請徐薇分析劇中的台詞、做簡短的英語教學，才變得「寓教於樂」，在台人氣暴衝。對於無線老三台來說，美國影集大多數時間都是冷門產品，觀眾很少會給予關愛的眼光，最常用來填塞非強檔時段，《天龍特攻隊》、《百戰天龍》、《天才老爹》、《妙管家》之類的收視強棒，都是可遇不可求。《六人行》在美國首播時，也是表現不如預期，但隨著觀眾收視習慣養成、好口碑逐漸傳開，在收視排行榜上就不斷攀升，最後成了全國熱門話題。也就因爲在美國，媒體三天兩頭都報導這齣戲的相關訊息，中視買下台灣的播映權，卻到了美國熱播的一年之後、1995年才在10月底安排於週五晚間11點半的深夜時段播出，顯然是被當成犧牲打，果然未能把冷灶給燒熱，才播了沒幾集，就換成別的節目。《六人行》收視在台大踢鐵板，可是西洋影劇新聞就是幾位主角輪流有話題，三不五時搶佔版面，知名度也跟著炒起來，中視隔了幾個月，把它調到週六下午3點，改成國語配音播映，認為在台灣有出色收視的美國影集大都是國語配音，只是《六人行》這種美國都會情境喜劇，變成國語反而失掉大部分的特色，收視還是沒有起來，甚至不及中視的「鎮台之寶」—已經重播到第3次的《霹靂遊俠》。這回雖然比第一次在中視播映時還多撐了一些時候，仍以失敗告終。在無線老三台嘗到敗績的《六人行》，轉進當年台灣正蓬勃發展的有線頻道，反而找到生機。那時傳訊電視在台灣推出了中天、大地兩個頻道，大地主打流行資訊節目，自然是很適合《六人行》這樣的影集，大地安排《六人行》在週一到週五的11點播出，還找了徐薇在每一集播畢後做該集內容的英語教學，觀眾可以被情節逗得笑哈哈，又能從徐薇口中學到實用的英語，讓《六人行》贏得好口碑，也開始成了台灣年輕學子、社會新鮮人的熱門話題，人氣急升，終於在大地頻道找到固定的家。之後雖然因為大地頻道本身的變化，《六人行》又無法固定在該台播映，後面幾季則是轉移到了東風電視台播出，直到在美國畫下句點為止。《六人行》的後期，和HBO同樣講紐約人生活的《慾望城市》時常被拿來相提並論，可是 《慾望城市》更強調女性角度，且不同於《六人行》其實在美國西岸的加州華納影城攝影棚內錄製、紐約只有偶爾出現的空景，或是有些特別集數會實地出外景，《慾望城市》幾乎都在紐約拍攝，情色與性愛尺度也大方許多。有比較不一定只有傷害，有時反而彼此互相擴大聲勢，當年對於紐約有憧憬的台灣年輕人，有不少就是被這兩齣戲點燃心裡的火花，讓《六人行》長期被台灣觀眾視為關於紐約的經典影集之一。回到戲的本身，《六人行》現在看似3男3女戲分均等、大家都是主角也陪襯其他人，但最早並不是這樣的規劃。6人之中，寇特妮考絲早就因為演出過《天才家庭》、《魔繭第2集》等知名影片具有知名度，其他人的名氣都跟她有大段差距。原先她去試鏡時，編導認為她有樂觀、正面的活力，想要她扮演甜美的大小姐瑞秋，但她自己想演偏執、強勢的莫妮卡，最後他們也同意她的想法，讓她換角色。等到其餘幾位主角都定了演員，由於寇特妮最為觀眾熟知，因此角色關係以她為中心點，瑞秋和菲碧被設定為莫妮卡的朋友，喬伊和錢德則是莫妮卡的對門鄰居，羅斯是莫妮卡的哥哥，如果沒有她，這些人物就無法被串在一起。後來戲大紅、所有人都有不錯的發展，寇特妮本來是片酬最高，選擇和大家同進退，每個人錢要拿一樣，才能夠創下最後一季所有人都得到單集百萬美元的小螢幕最高身價。