星野源遭指「背著新垣結衣出軌主播」！爆料者刪文道歉：我沒證據

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▲星野源（左圖）遭爆料出軌NHK主播林田理沙（右圖），他親自上廣播節目澄清。（圖／星野源、林田理沙IG）

▲「滝沢ガレソ」昨日終於正式刪文道歉，表示自己沒有證據。（圖／tkzwgrs X）

▲星野源（左）與新垣結衣（右）合作出演日劇《月薪嬌妻》，2人假戲真做，2021年甜蜜閃婚。（圖／星野源IG）

日本人氣女星新垣結衣2021年與星野源結婚，是日本演藝圈中的明星夫妻檔，然而今年5月，網紅「滝沢ガレソ」在X發文爆料，影射星野源出軌知名女主播，當時星野源所屬經紀公司立刻否認傳言，並揚言採取法律行動。時隔4個月，爆料者終於在昨（22）日正式道歉，並刪除該篇貼文。今年5月，網紅「滝沢ガレソ」在X發文：「曾跟超有名女演員共同出演電視劇並閃婚的男性歌手，在結婚後與某NHK女主播（曾在節目中共同出演）發生雙重不倫事件。」雖然文中沒有指名道姓，但憑著貼文中的線索，日本粉絲紛紛把矛頭指向星野源，網路上鬧得沸沸揚揚。對此，星野源所屬經紀公司AMUSE火速否認傳言，星野源透過廣播節目親自澄清：「外遇謠言完全沒有事實根據，一下子就被全日本憎恨的感覺，這樣從未體驗過的經驗，讓我很害怕。」就連愛妻新垣結衣也打電話到電台連線，強調2人婚姻沒問題，並表示心疼老公遭到無辜攻擊。昨日爆料網紅「滝沢ガレソ」終於在X發文道歉，表示因自己未能搜集到相關證據，已將該篇爆料貼文刪除，並向所有因此受到困擾的人表示歉意。隨後星野源的事務所也再次發聲，感謝支持者給予的鼓勵，並呼籲大眾對於社群媒體上的不實消息應保持警覺，未來面對任何誹謗或謠言，公司均嚴正面對。