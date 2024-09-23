華視樂隊老師詹森雄驚傳過世！兒子證實：解脫了　張小燕哀痛發聲

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▲詹森雄兒子詹嘉文放上泛黃的父子合照，追念音樂家父親。（圖／詹嘉文IG）

▲詹森雄（右）14年前和張小燕在華視台慶合唱。（圖／華視新聞YouTube）

華視大樂隊指揮家詹森雄70、80年代帶領15位團員替許多綜藝節目伴奏，為許多大明星景仰的同事，今（23）日傳出詹森雄辭世，兒子詹嘉文、民視綜藝中心副理證實父親已經離開，曾經和詹森雄共事多年的綜藝大姐大張小燕，聽聞老同事過世，哀傷地說：「很難過！」今天上午，詹森雄的兒子詹嘉文在IG發限時動態分享兒時所拍的父子合照，寫下：「這兩天的雨超級大，我就有不祥的預感，您終於解脫不再痛了！」據《聯合報》報導，張小燕得知詹森雄死訊表示：「很久沒見過，很難過！以前綜藝節目現場有大樂隊，指揮就是詹老師！」華視1971年成立專屬樂隊，詹森雄為第二任團長兼指揮，伴奏過的節目有《孔雀開屏》、《綜藝100》、《劉文正時間》等，曾經和孔蘭薰、張小燕、高凌風、劉文正等巨星合作，他最後一次公開露面是14年前的華視39周年台慶。詹森雄2010年10月受邀回華視參加台慶，與一同回娘家的張小燕上台合唱節目《綜藝100》每集的結尾曲〈再見歌〉，年邁的詹森雄身體看起來仍硬朗，他摟著張小燕的肩膀高歌，讓張小燕笑彎了腰，也勾起不少老觀眾的記憶。