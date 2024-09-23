中國經濟不景氣！遭外媒踢爆知名銀行北京分行　降薪幅度達50%

中國經濟不景氣，最新統計數據更顯示青年失業率居高不下，各行業裁員、減薪、退薪的消息層出不窮。近日更有外媒獨家引述2名知情人士透露，中國民生銀行北京分行員工也被減薪，幅度最高達50%之多，是近年中國大型商業銀行降薪幅度最大的1次。
根據《路透社》報導，這已經是2個月內，民生銀行2度傳出降薪消息。7月時就曾有人在社交平台爆料，民生銀行北京分行降薪40%，隨後遭該行否認。而這次做為更廣泛措施的一部分，不只減薪，民生銀行還停止支付北京分行一些工作相關費用和其他福利。
公開資訊顯示，民生銀行成立於1996年，是中國第一家私營控股商業銀行，截至去年底的總資產為7.7兆元，在中國的銀行裡排名第11，而北京分行則是民生銀行最大的分行，員工超過4000人。
2名要求匿名的知情人士說，這些措施已在北京分行全面實施，但不清楚民生銀行是否會在其他分行採取相同措施。值得注意的是，民生銀行是中國恆大集團的主要債權人，而恆大集團正好處在中國房地產暴雷危機的中心。
在報導發出後，民生銀行回應稱「資訊不實」，但沒有進一步說明細節；中國銀行業監理機構-國家金融監理管理局則未回應置評的請求。
報導聲稱，這次減薪符合中國政府2021年啟動的共同富裕計畫，旨在解決世界第二大經濟體成長放緩下，社會和收入不平等的問題，中國無論國有或是私營的金融公司都採取了措施，包括減薪、扣獎金，甚至要求員工不要穿戴昂貴的衣服和手錶上班。
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公開資訊顯示，民生銀行成立於1996年，是中國第一家私營控股商業銀行，截至去年底的總資產為7.7兆元，在中國的銀行裡排名第11，而北京分行則是民生銀行最大的分行，員工超過4000人。
2名要求匿名的知情人士說，這些措施已在北京分行全面實施，但不清楚民生銀行是否會在其他分行採取相同措施。值得注意的是，民生銀行是中國恆大集團的主要債權人，而恆大集團正好處在中國房地產暴雷危機的中心。
在報導發出後，民生銀行回應稱「資訊不實」，但沒有進一步說明細節；中國銀行業監理機構-國家金融監理管理局則未回應置評的請求。
報導聲稱，這次減薪符合中國政府2021年啟動的共同富裕計畫，旨在解決世界第二大經濟體成長放緩下，社會和收入不平等的問題，中國無論國有或是私營的金融公司都採取了措施，包括減薪、扣獎金，甚至要求員工不要穿戴昂貴的衣服和手錶上班。