合歡山公路狂撒五彩金紙為哪樁！宗教團體聲稱祈福　網友解答了

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▲影片中7名宗教人士在合歡山公路狂撒金紙。（圖／翻攝「爆料公社二」臉書，2024.09.23）

風景優美的合歡山，暑假才發生有人在武嶺停車場燒紙錢事件，日前又有一群宗教團體，在翠峰路段公路旁狂撒五彩金紙、一邊唸唸有詞，見民眾以手機蒐證，還說「這是祈福的，等一下就不丟了」，行為令人傻眼。南投縣環保局表示，將從相關影片找出污染行為人做出處分。也有人好奇五彩金紙是什麼？熱心網友表示這是龍達紙，跟爬山時常見樹上綁著彩色布條，有類似涵義。南投合歡山公路因車輛容易抵達且週遭多座百岳攀登難度低，自疫情期間成為登山熱區後，至今聲勢不墜，假日停車更是一位難求，今年暑假剛開始時，一男一女深夜11點多在武嶺停車場停車格內燒金紙，引發網友撻伐。不料近日又有宗教團體在公路邊灑五彩金紙。民眾在臉書社團「爆料公社二」PO出一段影片，7名宗教人士站在合歡山公路19.5K處，路旁草叢卡了許多五彩金紙，其中1名老人面向邊坡空曠處，一邊撒金紙一邊念念有詞，由於山區風勢強勁，紙張隨風飛散，部分飄回路面造成髒亂。兩名婦女見不滿民眾持手機拍攝，悄悄退到比較遠的地方灑金紙，老人卻不為所動，還對著鏡頭說「這是祈福的，好啦等一下我們就不丟了，這是宗教祈福啦！」有人對他手上的五彩金紙感到好奇，問「這算什麼宗教？」熱心網友回答「藏族放天馬」，並附上五彩金紙網路商城截圖，商品說明中指出「5合一龍達天馬紙」可撒向山川、海洋等大自然，也可燒金紙時一起加入，能達到吉祥除障，令地水火風速生禪定，並於現一世獲得殊勝功德利益。文中並指「龍達」上印有圖案和經文，依不同材質，纸做的順風撒放、布做的用繩串聯起掛在橋上或神山等地，主要是祈求神靈保佑自己吉祥如意。影片內容引起網友撻伐，大罵「祈福？你在造孽吧！禍害子孫」、「宗教信仰是你家的事，但環境保護是大家的事，亂丟垃圾，先罰錢再罰他撿拾清乾淨」、「虧心事做太多才需要祈福」。南投縣環保局表示，老人亂撒金紙的路段雖不在太魯閣國家公園範圍內，但仍不容許民眾亂丟垃圾，將依法處1200元到6千元的罰鍰，接下來將從相關影片找到污染行為人，並做出處分。