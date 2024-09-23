明道帥兒當陳喬恩花童！撒花畫面超甜他樂喊：提早4年給妳生的

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▲陳喬恩結婚，明道兒子當花童，毫不怯場。（圖／翻攝自陳喬恩IG、明道抖音）

陳喬恩和富二代Alan22日在馬來西亞的蘭卡威舉行了婚禮，伴娘團由「七朵花」成員擔任，伴郎則有明道和鄭元暢，明道的兒子擔任花童，可愛萌樣立刻吸引注意，明道和陳喬恩相識超過20年，合作過許多經典偶像劇，包括《王子變青蛙》、《櫻野三加一》，兩人在婚禮上合體，也讓粉絲直呼，「回憶殺！」陳喬恩邀請明道4歲兒子擔任花童，身為明道20多年合作無數次的螢幕好友，陳喬恩開心表示這真是有趣的緣分，明道在抖音平台曬出婚禮當天的影片，幽默喊，「提早4年給喬恩生的花童，希望她滿意。」只見明道的兒子穿著淺藍色西裝走在花道上，面對賓客台風穩健，絲毫不怯場，而明道的兒子也和陳喬恩以及Alan拍下許多合照，幸福又甜蜜的模樣，讓粉絲看了都融化，「小明道太可愛了」、「恭喜喬恩」、「好溫暖的一場婚禮，感動哭」。此次婚禮的伴娘團由陳喬恩相識20多年的好友七朵花成員趙小僑、饅頭、賴薇如、小絜擔任，伴郎則是邀請了明道和小綜（鄭元暢），二位新人更免去了一切鬧洞房、闖關等儀式，也沒有已婚人士不能當伴郎、伴娘的風俗習慣，營造一個輕鬆隨性的婚禮，很符合兩位新人的性格。