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戴資穎世界排名下滑到第5！被中國女將王祉怡超越　將不打澳門賽

記者黃建霖/綜合報導

台灣世界球后戴資穎上周在中國公開賽爆冷在首輪出局，今（23）日世界羽聯公布最新世界排名，她被中國大陸好手王祉怡給超越，排名從世界第4下滑到第5。（圖／記者葉政勳攝）
台灣世界球后戴資穎上周在中國公開賽爆冷在首輪出局，今（23）日世界羽聯公布最新世界排名，她被中國大陸好手王祉怡給超越，排名從世界第4下滑到第5。（圖／記者葉政勳攝）
台灣世界球后戴資穎上周在中國公開賽爆冷在首輪出局，今（23）日世界羽聯公布最新世界排名，她被中國大陸好手王祉怡給超越，排名從世界第4下滑到第5，而且確定不會打之後的澳門公開賽，年底的年終總決賽參賽前景仍不樂觀。

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戴資穎中國賽首輪出局　世界排名滑落

戴資穎上周超級1000系列的中國公開賽爆冷以14：21、21：7、19：21輸給丹麥女將Julie Dawall Jakobsen，止步首輪，她在巴黎奧運後一直帶著嚴重膝傷作戰，也嚴重影響個人發揮。而戴資穎生涯在超級1000系列以上的高級別巡迴賽僅有中國公開賽未能奪冠過，今年也確定無法補上這塊缺口。

今天世界排名公布，上周在中國賽奪冠的王祉怡積分暴增到90895，排名擠進世界第3，而戴資穎則從世界第4跌落到世界第5。另外他在年終賽積分為第12，積分55750，仍需要努力爭取資格。

戴資穎的膝蓋傷勢今年一直困擾著她，巴黎奧運小組賽出局，近期巡迴賽也是退賽居多，他確定不會參加的超級300系列的澳門公開賽，將好好養傷備戰年底的歐洲行程。


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