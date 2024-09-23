公車撞東海女大生釀1死1傷！巨業交通道歉：絕不推卸

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22日晚間，台中市發生嚴重公車意外，2名東海大學女大生在「宮原眼科」附近過馬路時，不幸遭公車撞上，造成1死1傷。巨業交通今（23）日透過聲明致歉，表示絕不推卸負起責任。巨業交通305路公車在22日晚間9時10分，行經綠川東街與中山路口準備左轉時，疑似未注意到斑馬線上有行人，攔腰撞上正在過馬路的東海大學法律系21歲王姓女大生及會計系20歲林姓女大生，導致林女被捲入前車輪下，警消獲報後趕赴現場救援，不過林女被救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後不治，另一名王女則是雙手及雙腳受傷，目前正在醫院接受治療。巨業交通今發布聲明致歉，表示「本公司深表痛心及遺憾，並在此表達12萬分的歉意，向事故當事人及家屬、東海大學全體師生及社會大眾道歉」。巨業交通坦言，305路公車於綠川東街左轉中山路口處，未遵守路口禮讓行人「慢、看、停」，致發生左轉時撞上斑馬線上2名行人發生傷亡。巨業交通說，對本事件造成的損害，「就相關責任絕不推卸負起責任，並全力協助受難者家屬後續事務處理及盡最大努力協助相關賠償金事宜，對受傷者亦會盡最大的慰問及關懷以期早日康復。後續處理期間將全力配合家屬、校方及市府需求辦理。巨業交通指出，公司深知行人安全應受到保障，是社會大眾殷切的期待，，公司近年雖持續針對駕駛人員進行教育訓練及行車稽查，但巨業交通深覺目前的努力仍不夠，需再加強各項行車安全教育及更高標准的行車要求與稽查，包括增加各項行車全教育訓練深度與路口稽查頻率、落實每日出車前禮讓行人宣導確認、加速導入提升車輛安全偵測之相關智慧化軟硬體,以確保保障全體市民行的安全、讓大家更能安心。巨業交通也說，再次沉痛的向傷亡的家屬、校方及社會大眾表示最深之歉意希望傷者能早日康復、逝者能安息，後續公司將積極持續配合相關單位調查。