陳喬恩婚禮高清照曝光　趙小僑點名「七朵花」的她：下次換妳！

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▲陳喬恩甜喊「我的花兒們」。（圖／翻攝自陳喬恩IG）

▲陳喬恩和伴郎伴娘團合影。（圖／陳喬恩提供）

▲陳喬恩找「七朵花」當伴娘。（圖／陳喬恩提供）

▲▼陳喬恩結婚和好友們難得相聚。（圖／陳喬恩提供）

▲伴郎團顏值很高，左1為明道，右2為鄭元暢。（圖／陳喬恩提供）

陳喬恩和富二代Alan22日在馬來西亞補辦婚宴，經過一天沉澱，她今（23）日在IG曬出多張與「七朵花」的合照，寫下「我的花兒們」可見團滅情不滅，趙小僑更在貼文中喊話下一個要參加屈尹絜（小潔）的婚禮。陳喬恩在IG寫下「我的花兒們」，讓粉絲見證了這個成立24年的時代女團，即便解散，團員各自有了新生活，感情依舊不變，趙小僑也PO出5人穿著睡袍的美照，寫下，「很開心喬恩找我們當伴娘，讓我們可以參與彼此人生重要的時刻，我們都是已婚婦女囉！一定要幸福一輩子哦。」最後還誇獎陳喬恩是最瘦最美的新娘，標記老么屈尹絜，「下次要參加妳的婚禮囉！」陳喬恩婚禮高清現場照也在今早曝光，夫妻兩在沙灘上、拱門前以及在親友面前放閃接吻的甜照，接著跟著伴郎伴娘團的合照等等，陳喬恩每張照片都笑得合不攏嘴，陳喬恩和老公包下了整個酒店，讓每位被邀請來的嘉賓，都配戴她親自設計的向日葵手環才能進場，酒店方也將全天候進行嚴密保安工作，足見兩位新人對於婚禮的慎重與出席嘉賓們的保護。