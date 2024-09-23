澎恰恰努力還債！認在中國拍戲：僅1個台灣演員　喊話金鐘會回來

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰（中）遠端連線記者會，許效舜（左）、苗可麗（右）和他開心合照。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲許效舜（左）和苗可麗（右）在澎恰恰低潮時默默陪伴在側。（圖／記者吳翊緁拍攝）

68歲資深藝人澎恰恰2020年對外宣布破產，欠債2.4億元，近年來專心還債，還到中國去開直播撈金，日前金鐘獎宣布入圍名單，他和許效舜、苗可麗所主持的節目《超級夜總會》入圍綜藝節目主持人獎，今（23）日舉辦聯訪，人在廈門的他遠端連線，透露自己直播最長時間有到6小時，金鐘獎一定會回來參加，目前已經開始在對岸拍戲，整個劇組只有他是台灣演員。澎恰恰透露，這次能夠入圍很開心，「謝謝大家的支持肯定鼓勵，相隔十年再入圍，畢竟三個老人，欸不是，兩人，三個人還可以這樣手牽手往前。」苗可麗也爆料，由於澎恰恰在廈門蠟燭多頭燒，和他們視訊開會時還會睡著，整個人累到不行，澎恰恰目前這樣兩岸來回工作已經4個月，直播時間大約4到6個小時，被問到身體是否扛得住，他也笑說：「進入工作就不會有問題，身體超越時空。」對於這次入圍是否有信心？澎恰恰直接將問題丟給許效舜代答，許效舜也直言：「開心指數百分之百，大家心情都是一樣的，入圍很開心，得獎會更開心，聽上天的安排。」澎恰恰透露，自己目前不僅在做直播，昨（22）日更是已經開始拍戲，「大陸的戲，滿正式的製作，台灣的演員只有我一個，70歲還能工作幸福！」被問到目前的還債進度，澎恰恰也開玩笑直呼：「關於數字我都聽不到。」強調自己還在努力中，先前澎恰恰最低潮的時候曾在廟裡下跪求轉運，他透露自己當時都在想著，希望神明能夠轉化他的心情，不希望工作時的心情受到影響，「希望在做節目時大家能感受到歡樂的澎恰恰。」至於當時許效舜和苗可麗是否有關心？苗可麗透露自己就是默默陪伴，「那也是一種力量。」許效舜也喊話：「健康先顧好，才會有後續。」