持修登中國節目被炮轟　怒刪留言還嗆網友：我也對你很失望

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▲持修表示出演節目是和家人、團隊討論過的，並嗆網友：「你當然不會理解。」（圖／持修 IG）

▲持修直言自己只想要快樂療癒的IG版面，所以選擇刪除不好的留言、封鎖網友。（圖／持修 IG）

張惠妹的愛徒、曾獲得金曲獎最佳新人的持修，日前宣布將參加中國音樂綜藝節目《下一戰歌手》，消息一出讓許多粉絲感到失望，不解他為什麼要選擇進軍中國、並放話「要退追」，對此持修本人罕見發長文回覆爭議，他反問網友：「為何要急著貼標籤？不用特別跟我說你很失望你要退追了，直接封鎖你，我也對你感到失望！」持修文章開頭先是感嘆這一年來他很少在社群軟體上面說太多，因為現在的他更專注在生活上，覺得不需要跟任何人報告現在的狀態，畢竟自己在幹嘛只有自己知道，但這次的事情似乎引起了較大的討論，許多人在替他擔心，所以他也想和大家聊一下。他解釋過去的自己並沒有想過要參加競技類的音樂節目，之所以會選擇踏出這一步，是和家人和團隊經過各方面討論和溝通做的決定，就算會有很多質疑，他還是想把握這次機會，他坦然表示：「至於不理解的人，只能說很抱歉，這是我跟身邊的人一起討論的結果，你當然不會理解，你甚至不在我們的群組裡面，就跟我不知道你是誰、你在做什麼工作、要跟誰談戀愛一樣。」持修指責這種「非當事人發表偏頗言論」的行為很不負責任。持修反問：「為什麼總是那些不負責任、不尊重別人的人最大聲？急著貼標籤在別人身上？自己看不順眼也要拉著別人一起看不順眼？」他並不想要在自己的社群帳號上縱容這樣的情況，所以他選擇開始刪除留言、封鎖令他不舒服的言論。他表示自己只是個喜歡音樂和表演的人，只想有一個快樂療癒的版面。他也提到：「接下來的路還很長，要嘛互相支持、主打一個陪伴；要嘛掰掰。不用特別跟我說你很失望、你要退追了，直接先封鎖你，我也對你感到很失望。」最後他感謝大部分支持他的人，也請他們不用擔心，他正在努力做專輯、適應節目，很充實的為自己和身邊的人們而活。