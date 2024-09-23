明道在陳喬恩婚禮舞台餵奶！畫面太荒唐　新娘：甭幫我擋酒沒關係

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▲陳喬恩結婚和好友們難得相聚。（圖／陳喬恩提供）

▲明道在陳喬恩婚禮現場幫女兒餵奶，畫面逗趣。（圖／明道微博）

▲鄭元暢為陳喬恩伴郎團成員，年屆不惑的他保養得當。（圖／鄭元暢微博）

45歲「戲劇女王」陳喬恩前年和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）於大安戶政事務所登記結婚，夫妻倆昨（22）日在定情地馬來西亞蘭卡威補辦海島婚禮，伴郎明道稍早分享幫1歲多女兒餵奶的照片，他直接坐在舞台上「哺乳」，與陳喬恩的對話令人捧腹大笑。明道在微博分享一張婚禮現場照，只見他西裝外套已經脫下，一屁股坐在有浪漫花圈拱門的白色舞台邊緣，把剛足歲的愛女「小艾果」放在大腿上，自己則拿著奶瓶專注餵牛奶，配文標記新娘陳喬恩寫下：「婚禮妳忙著給客人敬酒，我忙著餵奶。」貼文發布後，陳喬恩豪邁回覆：「慈父你餵奶先～畢竟我不用人擋酒～老娘自己來！」網友大呼：「超級奶爸！餵奶的爸比最帥氣」、「好可愛的畫面，小明爸比真棒」、「天呀！誰懂，果然是爸爸的懷抱最有安全感！」此外，也是伴郎的鄭元暢（小綜）分享在戶外用餐區留影的自拍，他西裝筆挺，帥氣臉龐露出一抹微笑，42歲狀態維持得宜，穿著婚紗的陳喬恩則意外在身後入鏡，鄭元暢寫道：「第一次當伴郎，獻給了Joe and Alan，祝福最幸福的兩位，永浴愛河！」